В США раскрыли, когда Трамп может созвониться с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться уже на следующей неделе. Об этом журналистам CNN заявил американский спецпосланник Стивен Уиткофф.
«Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», — прокомментировал Уиткофф.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Уиткофф предоставил на встрече с Путиным в четверг, 13 марта, дополнительные данные по Украине. Путин в свою очередь передал американской стороне информацию, а также сигналы для хозяина Белого дома, резюмировал Песков.
Ранее сообщалось, с каким призывом обратились к Западу на Украине. Подробней в нашем материале.
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