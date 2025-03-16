Стало известно, на что могут пойти США в случае отказа РФ от перемирия на Украине

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Если Россия откажется от перемирия на Украине, США могут ввести различные меры в отношении страны, заявил журналистам Fox News советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Несомненно, рассматриваются все варианты», — произнес Уолтц, отвечая на соответствующий вопрос.Перед этим руководитель Национального экономического совета Кевин Хассетт заявлял о том, что у президента США Дональда Трампа имеется широкий спектр ограничений против России. Эксперт подчеркивал, что Вашингтон в состоянии усадить стороны конфликта за стол переговоров как при помощи «пряников», так и «кнута», и это только два основных способа.
А тем временем на Украине обратились к Западу с новым призывом.
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Никита Кротов