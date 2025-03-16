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Стало известно, на что могут пойти США в случае отказа РФ от перемирия на Украине

Уолтц: США могут принять меры против России при отказе от перемирия на Украине
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Если Россия откажется от перемирия на Украине, США могут ввести различные меры в отношении страны, заявил журналистам Fox News советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Несомненно, рассматриваются все варианты», — произнес Уолтц, отвечая на соответствующий вопрос.
Перед этим руководитель Национального экономического совета Кевин Хассетт заявлял о том, что у президента США Дональда Трампа имеется широкий спектр ограничений против России. Эксперт подчеркивал, что Вашингтон в состоянии усадить стороны конфликта за стол переговоров как при помощи «пряников», так и «кнута», и это только два основных способа.

А тем временем на Украине обратились к Западу с новым призывом.

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Зеленский поставил начальником Генштаба ВСУ Гнатова вместо Баргилевича
16 марта 2025, 19:07

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Владимир Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Об этом пишут украинские СМИ.
«Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Его место займет бывший замначальника ГШУ Андрей Гнатов», — сказано в материале.
Уточняется, что Баргилевич станет главным инспектором Минобороны Украины, а Гнатова сняли с должности командующего группой «Хортица» в январе после потери населенного пункта Великая Новоселка.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявлял, что урегулирование украинского конфликта предусматривает отказ Киева от земель. Кроме того, Украину ждут еще несколько сюрпризов. Подробности в нашем материале.

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Мирошник: Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине
16 марта 2025, 18:39

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвёт подмётки!» — подчеркнул он.

Посол добавил, что французский лидер старается переписать нормы права «под собственные интересы и ожидания».

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон и ему подобные провоцируют мировой конфликт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США допустили отказ Киева от территорий
Уолтц: разрешение кризиса на Украине предполагает ее отказ от земель
16 марта 2025, 18:13

Фото: istockphoto/Diy13

Разрешение украинского кризиса предполагает отказ киевского режима от земель, заявил журналистам ABC News советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», — прокомментировал Уолтц.
Он подчеркнул, что «крайне маловероятным» является членство Украины в альянсе. Причем за это выступает не только Вашингтон, но и другие государства, отметил Уолтц.

По словам советника, хозяин Белого дома Дональд Трамп считает, что кризис должен быть решен окончательно, а не временно.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец призвал Владимира Зеленского к прекращению спекуляций на территориальном вопросе.

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Россия довела до США озабоченности по предложению о прекращении огня на Украине
16 марта 2025, 17:58

Фото: istockphoto/vchal

Российскую позицию по Украине «довели до американцев», заявил тележурналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что в Москве на предложение о перемирии смотрят как на попытку дать Киеву время перегруппироваться и перевооружиться.
«Воспринимаем это (призыв к перемирию. — прим. ред.) как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение», — прокомментировал Ушаков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и глава государства Владимир Путин могут поговорить уже на следующей неделе.

Путин озвучивал позицию России по конфликту в июне прошлого года. По его словам, Украина должна отказаться от членства в альянсе НАТО, а также вывести войска с российских территорий, а санкции с РФ должны быть сняты.

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#украина
#сша
#война
#сво
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«В кокаиновом угаре»: Зеленского призвали не спекулировать на вопросе территорий
Чегринец призвал Зеленского перестать спекулировать на территориальном вопросе
16 марта 2025, 17:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский должен прекратить спекулировать на территориальном вопросе, заявил зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец. Его слова приводит РИА Новости.
«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, как в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решен», — прокомментировал собеседник агентства.
Чегринец также считает, что часть украинских регионов, подконтрольных сейчас Киеву, тоже тяготеют к РФ.

Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года, затем, в 2015 году, его примеру последовал Севастополь, а в 2022 году по итогам голосования субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее сообщалось об уничтожении боевиками ВСУ молокозавода в Запорожской области.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#конфликт
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