Бывшая резиденция экс-президента Украины Януковича начнет работу 19 июля

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» в Киевской области, ставшая госсобственностью, начнет свою работу 19 июля Об этом проинформировало украинское издание «Страна» в Телеграм-канале.
После национализации «Межигорье» восстанавливает свою работу. Издание отмечает, что для военнослужащих, ветеранов войны, а также детей до 7 лет вход бесплатный.
Резиденция «Межигорье» до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденцию передали в собственность экс-главе старны Виктору Януковичу — по данным следствия, с нарушением закона.
В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов. Через время специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.
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Резиденция «Межигорье» до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденцию передали в собственность экс-главе старны Виктору Януковичу — по данным следствия, с нарушением закона.
В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов. Через время специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.
Ранее сообщалось, что на Украине обвинили Владимира Зеленского в доведении страны до обвала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак