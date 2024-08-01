Страны Запада блокировали проект заявления ООН от РФ с осуждением убийства Хании

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США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, которого цитирует РИА Новости.
«Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией», — заявил Ирвани.Ранее постпред Ирана при ООН отмечал, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа и агрессию против других стран Ближнего Востока.
Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность.
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Данил Пономарев