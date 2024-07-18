Стало известно, что снайпер передавал сведения о стрелке до покушения на Трампа

Фото: Сайт Кремля
Снайпер сообщил о стрелке за несколько минут до покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует CBS News.
Сообщается, что тактическая группа состояла из 3 снайперов. Все они расположились внутри строения, которое стрелок использовал при нападении. Собеседник телеканала рассказал, что снайпер заметил смотревшего в прицел Крукса и сделал его фотографию. Информацию о подозрительном молодом человеке он передал в командный пункт за минуты до выстрелов. Помимо этого, двое полицейских попытались забраться на крышу, однако преступник уже начал стрелять.
Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он был ликвидирован.
Сотрудники Федерального бюро расследований изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.
Ранее сообщалось, что еще одно предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о попытке убить Дональда Трампа сбылось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он был ликвидирован.
Сотрудники Федерального бюро расследований изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.
Ранее сообщалось, что еще одно предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о попытке убить Дональда Трампа сбылось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова