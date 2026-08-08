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Мощный водяной смерч закрутился над озером в Хабаровском крае

Фото: iStock/mdesigner125

Мощный смерч образовался сегодня утром на озере под Хабаровском, вызвав восторг у очевидцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.



Необычное и крайне редкое для региона природное явление заметили в районе озера Гасси, недалеко от Комсомольской трассы. Внушительный вращающийся вихрь поднялся над поверхностью воды и оставался видимым на протяжении нескольких минут.

Многие водители специально останавливались, чтобы заснять впечатляющее «торнадо». Воронка выглядела настолько внушительно и пугающе, что никто не решился приблизиться на опасное расстояние — все кадры россияне сделали издалека.

Ранее «Радио 1» передавало, что в порту аргентинского города Мар-дель-Плата экипаж рыболовного судна обнаружил незваного «гостя» — морской лев забрался в каюту и устроился на мягкой койке. Члены команды не догадывались, что милый хищник проник к ним, пока его не выдал очень громкий храп.

Мария Моисеева

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