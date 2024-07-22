Суд отложил рассмотрение иска с требованием провести выборы президента Украины

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Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, который требовал объявить выборы президента. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. Дату перенесли на два месяца, на 16 сентября, говорится в сообщении.
«Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины. Рассмотрение дела продолжится в 15.30 16 сентября», — указано в заявлении.Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины, чтобы тот обязал парламент назначить выборы президента для сохранения конституционного строя.
Также Александр Дубинский, который находится под стражей из-за обвинений в госизмене, сообщал, что последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте.
Депутат считает, что к смене риторики также привели растущее недовольство властью из-за коррупции, роста тарифов и безработицы, а также окончание полномочий Зеленского, возможность победы Дональда Трампа на выборах в США и ослабление поддержки Украины в Евросоюзе.
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