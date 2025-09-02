Суд Украины рассмотрит иск о запрете деятельности Киевской митрополии, связанной с РПЦ
Украинский суд рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, сообщает РИА Новости.
Ранее ведомство признало УПЦ аффилированной с запрещённой на Украине Русской православной церковью (РПЦ). По словам Еленского, в соответствии с законом после этого служба должна была направить уведомление митрополии, а также «неотложно подать иск о прекращении её деятельности» — что, по его словам, и было сделано в Высший административный суд Украины.
В июле ГСУЭСС потребовала от митрополита Онуфрия до 18 августа представить решение высших органов церковной власти о выходе из РПЦ, аннулировать положения устава РПЦ и публично заявить о несогласии с назначениями в её управленческих органах. Митрополит Онуфрий позднее сообщил, что УПЦ не предоставила доказательств разрыва с РПЦ и назвал требования ведомства вмешательством во внутренние дела церкви.
Перед этим сообщалось, что суд в Москве запретил порнографию со священниками и монахинями.
Читайте также: