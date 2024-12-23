Прокуратура ДНР направила в суд дело наемницы, воевавшей на стороне Украины

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Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд уголовное дело против 29-летней гражданки Грузии Гванцы Гелашвили, воевавшей на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, Гелашвили прибыла во Львов в марте 2022 года и вступила в «Грузинский национальный легион»*, который признан террористической организацией в России. В ходе своего участия в боевых действиях она прошла военную подготовку и принимала участие в операциях против сил ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих. За время своей деятельности она получила вознаграждение, превышающее 2,3 миллиона рублей. Она была объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Второго фигуранта дела об убийстве инспектора МАДИ объявили в международный розыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова