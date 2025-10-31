В Судане при захвате города погибли более 2 тысяч человек

31 октября 2025, 04:21

Жертвами столкновений в Эль-Фашере стали более 2 тысяч человек

26 октября Силы быстрого реагирования (СБР) взяли контроль над административным центром провинции Северный Дарфур Эль-Фашер. В результате кровопролитных боев погибли 2227 человек, сообщила газета Akhbar al-Asr.