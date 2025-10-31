В Судане при захвате города погибли более 2 тысяч человек
26 октября Силы быстрого реагирования (СБР) взяли контроль над административным центром провинции Северный Дарфур Эль-Фашер. В результате кровопролитных боев погибли 2227 человек, сообщила газета Akhbar al-Asr.
Мирные жители всех возрастов стали жертвой этого конфликта. Зафиксированы случаи расстрела гражданских лиц, пытавшихся укрыться от боевых действий в общественных местах.
Более 393 тысяч жителей Эль-Фашера вынуждены покинуть свои дома. Из них около 30 тысяч человек добрались до лагерей беженцев в городах Корме, Тавиле и других населённых пунктах, расположенных в десятках километров от места столкновений. Судьба остальных переселенцев остаётся неизвестной.
Особую обеспокоенность вызывает информация о том, что боевики могут удерживать заложников с целью получения выкупа от их родственников.
Напомним, что СБР объявили о захвате штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии после полутора лет непрерывных боёв за город, который являлся последним опорным пунктом правительственных сил в регионе Дарфур.
Читайте также: