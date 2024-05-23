«Сумасшествие взяло вверх»: в ГД оценили показанную в США «карту ударов» по РФ

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Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает сумасшествием «карту ударов» по территориям России, которую представили в конгрессе США.
«В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло вверх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет», — цитирует РИА Новости слова Шеремета.
Он подчеркнул, что в США должны помнить, что терпеливая Россия имеет возможность уничтожить агрессора на любом континенте.
Шеремет считает, что мирные здравомыслящие американские граждане должны взять ситуацию под свой контроль и отправить на «свалку истории» политиков, которые хотят окунуть мир в хаос войны и лишить американцев будущего.
Глава комитета Палаты представителей Соединённых Штатов по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Украины наносить удары по территории Российской Федерации американским оружием, показал ему карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Элина Позднякова