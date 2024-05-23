В конгрессе показали карту России с зоной ударов американскими ракетами

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Глава комитета Палаты представителей Соединённых Штатов по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Украины наносить удары по территории Российской Федерации американским оружием, показал ему карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Видео публикует C-SPAN.
«Это запретная (для ударов американским оружием — Прим. Ред.) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев», — заявил Маккол в ходе слушаниё.По этой причине конгрессмен-республиканец спросил у Блинкена, планирует ли он пересмотр политики, запрещающую Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ, но госсекретарь ушел от ответа, заявив, что такие решения должна принимать украинская сторона.
Ранее Блинкен пригрозил Грузии санкциями за закон об иноагентах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак