Свириденко: доходы фонда США и Украины не будут распределять следующие 10 лет

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Доходы инвестиционного фонда, созданного США и Украиной для восстановления стран, не будут распределяться в ближайшие 10 лет. Об этом заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
«Мы ожидаем, что первые десять лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно» — пишет Свириденко на своей странице в соцсети Facebook*.
Политик отметила, что инвестирование средств будет доступно только в отношении Украины.
Ранее американский Минфин официально объявил о заключении сделки по полезным ископаемым. Согласно ей, США и Украина создадут фонд, доходы от которого будут направлены на восстановление двух стран.
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