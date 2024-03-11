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СВР: США пытаются снизить явку на президентских выборах в России

11 марта 2024, 14:08
Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

США предпринимают попытки снизить явку на выборы президента в России. Об этом заявили в Службе внешней разведки.
Согласно сообщению, с подачи администрации американского президента Джо Байдена через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются сообщения, в которых россиян призывают игнорировать выборы.

Также, по данным внешней разведки, готовятся кибератаки на систему онлайн-голосования. Из-за этого некоторые голоса могут остаться неучтенными.


Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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Военно-морские учения России, Китая и Ирана стартуют 12 марта
Tasnim: Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
11 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/PetruStan

Военно-морские учения "Морской пояс безопасности - 2024" с участием России, Ирана и Китая начнутся 12 марта в северной части Индийского океана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Целями военно-морских учений трех держав являются усиление безопасности, защита международной морской торговли от пиратов и контрабандистов, обмен тактическим военным опытом в части проведения морских операций.

По сведениям агентства Tasnim, в учениях также примут участие представители вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Омана и ЮАР.

Трехсторонние учения являются продолжением подобных мероприятий, которые уже проводились в прошлом году, и станут основанием для укрепления военного сотрудничества между Россией, Китаем и Ираном.

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#китай
#россия
#иран
#вмф
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США намерены мониторить СМИ в Сербии
11 марта 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Посольство США намерено мониторить СМИ в Сербии.
Для этого уже подыскивается подрядчик, с помощью которого ведомство намерено получить доступ к базе данных с расшифровками основных информационных программ.

«Посольству нужна возможность осуществлять поиск по всеобъемлющей базе данных расшифровок указанных передач по ключевым словам на своё усмотрение, а не в базе данных, составленной из отрывков, относящихся к определённому набору ключевых слов, заданных заранее», — приводит RT уточнение сообщение посольства.

Также сообщается, что США намерены повлиять на снижение явки на предстоящих выборах президента России.

«Администрация Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах в РФ, сообщает Служба внешней разведки. С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам России игнорировать выборы», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику официальных лиц США в преддверии президентских выборов как провокацию.

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#сша
#рф
#сми
#сербия
#политика
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В Кремле прокомментировали слухи о смене главкома ВМФ РФ
Песков: Открытых указов о смене главкома ВМФ не было
11 марта 2024, 14:03

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что В России не издавали открытых указов, предусматривающих смену главнокомандующего ВМФ РФ.
Дмитрий Песков высказался относительно новости, что главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главкома назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

На брифинге для журналистов в Москве 11 марта пресс-секретарь президента России заявил, что открытых указов, подтверждающих кадровую перестановку в руководстве Военно-морского флоте РФ, не было.

«Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать», — отметил Песков.

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#дмитрий песков
#вмф
#россия
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CNN: Россия производит втрое больше снарядов, чем США и ЕС вместе взятые
11 марта 2024, 13:57

Фото: iStock/fotosr

Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские государства вместе взятые. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на разведданные НАТО.
Отмечается, что такие данные говорят о преимуществе России в преддверии очередного российского наступления в зоне СВО. При этом телеканал не поясняет, откуда появилась информация о якобы готовящемся новом наступлении ВС РФ.

Согласно разведданным НАТО, российские оборонные предприятия производят порядка 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что в год составляет около трёх миллионов снарядов.

Вместе с тем, США и страны Евросоюза ежегодно могут производить не более 1,2 миллионов боеприпасов, которые отправляются на Украину.

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#россия
#сша
#европа
#производство
#оружие
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В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил
Минобороны Белоруссии объявило о проверке боеготовности воинских частей
11 марта 2024, 13:42

Фото: istock / Derek Brumby

В Вооруженных силах Белоруссии началась комплексная проверка боеготовности воинских частей. Сообщение опубликовано в Телеграм-канале Минобороны республики.
«Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники», — сказано в сообщении ведомства.
В МО уточнили, что личному составу нужно будет направиться в обозначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе со стрельбой. Отмечается, что для передвижения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности могут ввести временные ограничения.

Ранее сообщалось, что гражданин Белоруссии, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт в Карелии, ликвидирован. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мо
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#учения
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В Венгрии предрекли смену позиции ЕС по Украине в случае победы Трампа
Сийярто: Венгрия надеется на переговоры по Украине в случае победы Трампа
11 марта 2024, 13:40

Фото: сайт Дональда Трампа

Некоторые европейские государства, выступающие за продолжение конфликта на Украине, изменят свою позицию в случае прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом в интервью американскому порталу Breitbart заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что в настоящее время большая часть европейских государств выступает за продолжение конфликта. При этом, если по итогам выборов президентом США станет Трамп, позиция ряда стран может кардинально измениться.

Сийярто подчеркнул, что венгерские власти надеются на возвращение Трампа, который подтолкнёт страны к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной и дальнейшему завершению конфликта.

«Без Трампа эта война будет продолжаться долго», – добавил министр.

Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что с приходом к власти решит украинский конфликт в течение 24 часов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, говорил о чрезвычайной сложности ситуации, которая требует более детальной проработки.

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#венгрия
#евросоюз
#сша
#украина
#дональд трамп
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Украина начала переговоры с США и Израилем о возобновлении авиасообщения
11 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/Sitikka

Украина приступила к переговорам с США и Израилем о возобновлении авиасообщения. Об этом в беседе с «РБК-Украина» сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он отметил, что официальные переговоры с регуляторами из США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок уже активно ведутся. Также Украина консультируется с Израилем по организации воздушного пространства в условиях вооружённого конфликта.

Кубраков добавил, что ряд европейских авиакомпаний уже согласился работать с Украиной. При этом он не уточнил, какие именно это компании.

Кроме того, по словам политика, украинские власти активно обсуждают возможность создания национальной авиакомпании.

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#самолет
#авиасообщение
#украина
#сша
#израиль
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Песков: Киевский режим жёстко противится переговорам с Москвой
11 марта 2024, 12:30

Фото: сайт Кремля

Украина при поддержке западных стран продолжает жёстко отрицать возможность диалога с Москвой, сказал на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, стремительное развитие событий на фронте свидетельствует об ошибочности цели, провозглашенной Украиной и европейскими странами: нанести России «стратегическое поражение».
«Они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров. В том числе, наверное, черпая для себя поддержку, если так можно сказать, в заверениях многих европейских стран и дальше делать все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение. Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка, и ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует», — заявил Песков.
Украинские влласти, отказываясь от переговоров, только затягивают конфликт. По мнению Кремля, международное сообщество должно ясно дать понять киевскому режиму, что продолжение конфронтации неприемлемо и необходимо сесть за стол переговоров. Только дипломатическим путем можно добиться долгосрочного решения, которое будет отвечать интересам всех сторон.

Ранее, папа римский Франциск сказал, что в ходе украинского конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость для того, чтобы «поднять белый флаг» и согласиться на переговоры.

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#всу
#киев
#песков
#переговоры
#россия
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В НАТО назвали сроки сохранения Россией темпов военного производства
WSJ: РФ может поддерживать нынешний темп производства в ВПК от двух до пяти лет
11 марта 2024, 10:45

Фото: istock / Sviatlana Lazarenka

Российская Федерация может поддерживать текущий темп оборонного производства от двух до пяти лет. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного высокорангового представителя НАТО.
Газета также ссылается на сведенья военной разведки двух государств Европы, согласно которым Россия создаст вооружения, которого «хватит еще на несколько лет». Так, в эстонской военной разведке полагают, что объемы производства артиллерийских снарядов в РФ превышает суммарный объем производства таких боеприпасов в Соединенных Штатах и Евросоюзе.

Информагентство полагает, что объем российских артиллерийских боеприпасов стал «решающим фактором» при взятии Авдеевки.

Ранее в Киеве пригрозили России «новыми» ракетами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#нато
#вооружения
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