СВР: США пытаются снизить явку на президентских выборах в России

Фото: iStock/Dragon Claws
США предпринимают попытки снизить явку на выборы президента в России. Об этом заявили в Службе внешней разведки.
Согласно сообщению, с подачи администрации американского президента Джо Байдена через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются сообщения, в которых россиян призывают игнорировать выборы.
Также, по данным внешней разведки, готовятся кибератаки на систему онлайн-голосования. Из-за этого некоторые голоса могут остаться неучтенными.
Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
Читайте также:
Жителей Подмосковья приглашают прийти на выборы президента всей семьёй
ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ
Стало известно, сколько россиян проголосуют за Путина
Также, по данным внешней разведки, готовятся кибератаки на систему онлайн-голосования. Из-за этого некоторые голоса могут остаться неучтенными.
Читайте также:
Жителей Подмосковья приглашают прийти на выборы президента всей семьёй
ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ
Стало известно, сколько россиян проголосуют за Путина
Элина Позднякова