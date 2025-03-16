Зеленский обратился с очередным призывом к Западу

Владимир Зеленский
Чтобы добиться прогресса, Украина с западными странами должна давить на Россию, заявил Владимир Зеленский в личном Telegram-канале.
«Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса», — сказано в публикации.
Кроме того, глава киевского режима упомянул некие меры, которые «должны не только сохранять, но и постоянно продвигать вперед всех».
Также Зеленский добавил, что ВС РФ запустили управляемые авиационные бомбы в количестве 1360 единиц, а также свыше тысячи ударных беспилотников и больше десятка разнотипных ракет.
Накануне в субботу, 15 марта, Зеленский выступал за милитаризацию Европы. Политик отмечал, что европейцам нужны личные арсеналы.
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