ТАСС: Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин проголосует на выборах президента РФ на следующей неделе, рассказал телеканал «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путину». Пока неясно, проголосует ли глава государства дистанционно, или же отправится на избирательный участок.
Также у Путина на грядущей неделе запланированы встречи с победителями конкурса «Лидеры России» и совещания с правительством и Совбезом РФ.
Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. . В частности, уже больше трех миллионов россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» для голосования на президентских выборах. Среди них наиболее часто меняли место голосования жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краёв, Ленинградской и Самарской областей, Татарстана, а также Иркутской и Свердловской областей.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее стало известно, что досрочное голосование на выборах президента России началось в Донецкой народной республике (ДНР). В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.
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Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. . В частности, уже больше трех миллионов россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» для голосования на президентских выборах. Среди них наиболее часто меняли место голосования жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краёв, Ленинградской и Самарской областей, Татарстана, а также Иркутской и Свердловской областей.
Ранее стало известно, что досрочное голосование на выборах президента России началось в Донецкой народной республике (ДНР). В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.
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Артем Путинцев