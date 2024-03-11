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ТАСС: Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах

11 марта 2024, 01:58
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах президента РФ на следующей неделе, рассказал телеканал «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путину». Пока неясно, проголосует ли глава государства дистанционно, или же отправится на избирательный участок.
Также у Путина на грядущей неделе запланированы встречи с победителями конкурса «Лидеры России» и совещания с правительством и Совбезом РФ.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. . В частности, уже больше трех миллионов россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» для голосования на президентских выборах. Среди них наиболее часто меняли место голосования жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краёв, Ленинградской и Самарской областей, Татарстана, а также Иркутской и Свердловской областей.


В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее стало известно, что досрочное голосование на выборах президента России началось в Донецкой народной республике (ДНР). В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.

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#голосование
#выборы
#президент
#владимир путин
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Захарова объяснила, по какой причине НАТО не желает принимать Украину в альянс
Захарова: Украина не вступит в НАТО, так как страны желают часть ее территорий
11 марта 2024, 02:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» объяснила, почему страны НАТО не хотят вступления Украины в НАТО. По словам Захаровой, члены НАТО заинтересованы в оккупации части западной территории Украины.
«А почему же Украину все-таки не позвали в НАТО? Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы», – заявила дипломат.

По его словам, члены НАТО не собираются этого делать, потому что некоторые из них хотят получить часть украинской территории. В частности, Польша даже перестала скрывать подобные намерения, подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее Мария Захарова признала участников НАТО не отрицать присутствие своих военных на территории Украины.

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#мид
#мария захарова
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#россия
#украина
#нато
#польша
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Политолог заявил о стремлении НАТО взять под контроль Балтийское море
Политолог Батурин: НАТО планирует взять под контроль Балтийское море
11 марта 2024, 02:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Крымский политический эксперт Денис Батурин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает РИА Новости.
Батурин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это план по доминированию на Балтийском море. Он напомнил, что протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта. Тогда же, 8 марта, самолет Gulfstream S102B шведских ВВС пролетел над Польшей в районе границы Калининградской области и Белоруссии.

«Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в "озеро НАТО"», – заявил политолог.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция будут участвовать в военных учениях вблизи границ России.

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#финляндия
#швеция
#нато
#польша
#россия
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Орбан охарактеризовал возможное переизбрание Байдена словами «будет плохо»
Орбан охарактеризовал переизбрание Байдена на второй срок словами «будет плохо»
11 марта 2024, 01:32

Фото: РИА Новости/ Антон Денисов

Премьер-министр Венгрии Орбан прокомментировал шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок в интервью телеканалу M1.
Премьер-министр Орбан оценил потенциальное переизбрание Байдена словами «будет плохо».

«Это было бы плохо», – ответил премьер-министр на вопрос журналиста о том, что он думает о возможном переизбрании нынешнего американского лидера.

Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.

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#виктор орбан
#джозеф байден
#выборы
#сша
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Нетаньяху исключил возможность существования Государства Палестины
Politico: Нетаньяху отрицает возможность существования палестинского государства
11 марта 2024, 00:49

Фото: iStock/Stadtratte

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос о возможности существования палестинского государства, передает издание Politico.
Премьер-министр Нетаньяху отверг возможность создания палестинского государства, подчеркнув, что его позицию поддерживает большинство израильтян.

«Позиция, которую я занимаю, поддерживается подавляющим большинством израильтян, которые говорят после 7 октября: мы не хотим видеть палестинского государства», – отметил он.

По словам премьер-министра, Израиль должен полностью контролировать всю палестинскую территорию к западу от реки Иордан.

Ранее премьер-министр Нетаньяху озвучил сроки завершения операции в секторе Газа.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#операция
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Зеленский решительно отверг призыв папы римского поднять белый флаг
Зеленский назвал призыв папы римского к переговорам виртуальным посредничеством
11 марта 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении резко отреагировал на призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг и сесть за стол переговоров.
Глава государства поблагодарил всех украинских священнослужителей, которые были с бойцами на передовой и поддерживали их молитвой, словом и делом.

«Вот что такое церковь – с людьми. А не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – заявил Зеленский.

Ранее папа римский Франциск призвал Украину поднять белый флаг и пойти на переговоры.

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#флаг
#церковь
#россия
#украина
#переговоры
#владимир зеленский
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Le Devoir: Канадский генерал лишился сна из-за действий России в Арктике
11 марта 2024, 00:03

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. Как сообщает издание Le Devoir, последние беспокоят военачальника настолько, что он «не может спать по ночам».
Заместитель командующего воздушно-космической обороной Северной Америки пояснил, что Арктика, а в особенности район Аляски – это самый быстрый способ для атаки противника.

По словам Фроули, у Москвы сейчас уже имеется в строю 40 атомных ледоколов, и за ближайшие 10 лет планируется построить ещё около десятка, в то время как у Канады и США есть всего пять ледоколов на двоих, и ещё столько же они намерены построить совместно. Таким образом, превосходство России в этой области является уже как минимум пятикратным.

Также генерал указал на «невероятные возможности российского оружия», результаты применения которого в зоне СВО на Украине сейчас может наблюдать весь мир. Именно это, вкупе с напряжёнными отношениями России и Запада, и лишило Фроули сна.

Ранее сообщалось, что группа ведущих российских вузов, включая МИФИ, МФТИ и МГТУ им. Баумана, предложили создать комплексную программу научных исследований для освоения Арктики. Разработанная учёными программа будет представлена на рассмотрение Госкомиссии по Арктике.

В России также реализуется проект «Арктический вызов». Летом этого года сообщалось об открытии 200 вакансий в регионах Арктической зоны в рамках данного проекта. Набор специалистов шёл в таких сферах, как энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и др.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота. Глава государства указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.

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#арктика
#канада
#россия
#военные
#сон
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На Западе раскрыли детали увольнения Нуланд
Аналитик Меркурис: Нуланд уволили из-за разгрома ВСУ Россией летом 2023 года
11 марта 2024, 00:00

Фото: сайт Госдепартамента США

Британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran прокомментировал сообщения об отставке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Меркурис предположил, что Нуланд была уволена после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от России летом 2023 года.

«С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. В конце концов, им сказали: "С вас достаточно"», — объяснил он.

Ранее Мария Захарова сообщила, что причины предстоящей отставки Нуланд связан с провалом антироссийского курса.

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#сша
#чиновники
#дипломат
#всу
#сво
#россия
#украина
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Зеленский объявил о скором визите Макрона на Украину
Зеленский анонсировал визит Макрона в Киев
10 марта 2024, 23:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X сообщил, что Киев посетит его французский коллега Эммануэль Макрон.
Президент Зеленский рассказал, что у него состоялся продолжительный телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Политики обсудили текущую ситуацию в зонах боевых действий на Украине и недавнюю международную конференцию в Париже по оказанию помощи стране.

«Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», – объявил украинский лидер.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что поддержка Францией Украины не подвергается действию «лимитов».

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#франция
#украина
#владимир зеленский
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Бывшего премьера Чехии Бабиша сочли на родине угрозой национальной безопасности
Czech Radio: МИД Чехии назвал экс-премьера Бабиша угрозой нацбезопасности
10 марта 2024, 23:41

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший премьер-министр Андрей Бабиш начинает представлять угрозу безопасности Чехии из-за его «пацифистских» высказываний по поводу событий в Украине, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский в воскресенье в ток-шоу чешского телевидения. Об этом сообщает Czech Radio.
Липавский обвинил лидера партии ANO в подрыве обороноспособности страны и ее международного авторитета в политическом плане, а также в том, что он ничего не смыслит во внешней политике. Бабиш же в ответ сказал, что Пиратская партия самого Липавского представляет угрозу безопасности и суверенитету Чехии из-за их подхода к миграции, поддержки отмены права вето на уровне ЕС и «братания» пиратов с лидером словацкой оппозиции Михалом Шимечкой.

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш — миллиардер, медиамагнат и владелец транснационального агрохолдинга. Его даже сравнивали с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони: журнал Foreign Policy назвал его «Бабискони», в ответ на что Бабиш грозился подать в суд.

Занимавший пост главы чешского кабинета министров до 2021 года Бабиш не раз критиковал нынешние власти Чехии (включая президента страны Петра Павела и нынешнего премьера Петра Фиалу) за их однозначную поддержку Украины и желание победы последней над Россией на поле боя. Лидер партии «Акция недовольных граждан» (ANO) уже не раз высказывал сожаление по поводу того, что никто из официальных лиц Чехии не выступает за решение украинского конфликта путём мирных переговоров.

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#чехия
#украина
#мид
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