В массовом ДТП под Тулой пострадало девять человек, есть погибшие

Фото: МЧС России
На трассе М-2 в Туле столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадали девять человек, включая четырёх детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
«В Туле сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На 199 километре трассы М-2 столкнулись 4 легковых автомобиля. (...) Женщина погибла», — говорится в сообщении.Спасатели МЧС освободили зажатого водителя из повреждённого автомобиля и передали его медикам. Среди пострадавших — дети в возрасте 3, 6, 12 и 13 лет. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Причины и детали ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургской суд заключил под стражу мужчину, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя. Тот отмечал день рождения женщины в квартире на Ушаковской набережной.
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