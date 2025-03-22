В массовом ДТП под Тулой пострадало девять человек, есть погибшие

В Санкт-Петербургской суд заключил под стражу мужчину, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сожителя отмечавшей день рождения женщины в квартире на Ушаковской набережной, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.