«Театр военных действий»: В Сербии территорию Украины отнесли к западным землям РФ

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Украину необходимо рассматривать как западную землю Российской Федерации, которая стала полем боя Запада. Такое заявление сделал сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию «Печат».
«Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий», — отметил Гайич.Как утверждает политолог, противостояние на Украине идет между Западом и серьезной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии. Помимо этого, подчеркнул эксперт, русские и украинцы — это часть одного народа, но жителям Украины долгие годы навязывали искаженную идентичность.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пока не собирается контактировать с Александром Вучичем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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