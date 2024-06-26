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«Театр военных действий»: В Сербии территорию Украины отнесли к западным землям РФ

Политолог Гайич: Украину стоит рассматривать как западную землю России
26 июня 2024, 02:44
Фото: istock / berean

Фото: istock / berean

Украину необходимо рассматривать как западную землю Российской Федерации, которая стала полем боя Запада. Такое заявление сделал сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию «Печат».
«Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий», — отметил Гайич.
Как утверждает политолог, противостояние на Украине идет между Западом и серьезной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии. Помимо этого, подчеркнул эксперт, русские и украинцы — это часть одного народа, но жителям Украины долгие годы навязывали искаженную идентичность.



Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пока не собирается контактировать с Александром Вучичем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#заявление
#политолог
#сербия
Белоусов указал Остину на опасность поставок вооружений ВСУ
Глава Минобороны РФ Белоусов указал Остину на опасность поставок вооружений ВСУ
26 июня 2024, 01:41

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Министр обороны России указал главе Пентагона Ллойду Остину на опасность дальнейшей эскалации обстановки из-за поставок американских вооружений для ВСУ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы», – сообщили в министерстве.

Министр обороны России Андрей Белоусов провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Предыдущие переговоры между министром обороны России и главой Пентагона состоялись 15 марта 2023 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90.

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Лавров объявил о будущем БРИКС
Глава МИД РФ Лавров объявил, что БРИКС «взял паузу» в принятии новых членов
26 июня 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», – сказал министр в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
Ранее министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава заявил, что его страна хочет присоединиться к БРИКС. Также о готовности вступить в БРИКС заявил Таиланд. Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передала министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой об официальном членстве в БРИКС.

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#сергей лавров
#брикс
#россия
#страны
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Власти Кении готовятся подавить протест
Президент Кении Руто объявил о мобилизации всех сил для подавления протеста
25 июня 2024, 23:59

Фото:istock/Aoraee

Все силы безопасности мобилизовали в Кении для подавления протеста. Об этом в ходе выступления заявил президент страны Уильям Руто.
Он назвал акции протеста «атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности страны».

Ранее стало известно, что во время разгона протестов в столице Кении Найроби пострадала сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама. Она отметила, что полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. При этом в руках у присутствующих были только флаги и плакаты.

В Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.

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#африка
#протесты
#кения
#политика
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Белоусов провел переговоры с главой Пентагона
Министр обороны РФ Белоусов провел переговоры с главой Пентагона Остиным
25 июня 2024, 23:25

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
«В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины», – сказал Райдер.
В ходе брифинга он также затронул тему возможной отправки американских войск на Украину. Райдер отметил, что Вашингтон не планирует этого делать «ни сейчас, ни в будущем».

Предыдущие переговоры между министром обороны России и главой Пентагона состоялись 15 марта 2023 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90.

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#андрей белоусов
#минобороны рф
#сша
#россия
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CNN: Штаты хотят отменить запрет на размещение военных подрядчиков на Украине
25 июня 2024, 22:38

Фото: istockphoto/dangutsu

В Белом доме хотят отменить запрет по размещению своих военных подрядчиков на украинской территории. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в администрации США.
По данным журналистов, американские военные подрядчики, согласно плану администрации президента Джо Байдена, будут должны якобы только оказывать помощь украинским радикалам в обслуживании и ремонте переданных вооружений.

Пока окончательного решения по этому вопросу еще нет. По заверению Белого дома, «любое обсуждение» о снятии запрета по размещению американских подрядчиков на Украине «преждевременно».

«Президент абсолютно тверд в том, что он не будет отправлять американские войска на Украину», — сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят направить киевскому режиму еще один пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов долларов. Предварительно, в нем будут различного рода боеприпасы.

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#мир
#сша
#украина
#новости
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В Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края
25 июня 2024, 20:49

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Места отдыха и пляжи вблизи от стратегических военных объектов призвал закрыть депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Свои инициативы парламентарий изложил в письмах к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе Севастополя Михаилу Развозжаеву.
«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», - отмечает депутат.

Гусев подчеркнул, что от такой меры будут неудобства и определенные убытки, однако люди будут в безопасности.

В воскресенье, 23 июня, боевики ВСУ ударили по Севастополю ракетами США ATACMS. Четыре человека погибли, 153 пострадали. Открыто дело по статье о теракте.

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#россия
#госдума
#краснодарский край
#севастополь
#новости
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Британия отменила санкции против вице-президента АЛРОСА Филипповского
Великобритания сняла санкции с россиянина Алексея Филипповского
25 июня 2024, 19:54

Фото: iStock/syahrir maulana

Великобритания сняла санкции с Алексея Филипповского, который был включен в соответствующий список в феврале текущего года в качестве заместителя гендиректора крупнейшего российского производителя алмазов «АЛРОСА». Об этом информирует OFSI.
В соответствующем документе говорится, что в отношении Филипповского более не предусмотрены такие ограничения, как «заморозка активов или санкции в отношении трастовых услуг». Причины снятия санкций с вице-президента АЛРОСА не уточняются.

Согласно данным «Интерфакса», Филипповский не работал в «АЛРОСА» уже в первой половине 2022 года. Отмечается, что организация удалила данные о топ-менеджменте весной того же года.

Ранее сообщалось, что 24 июня текущего года Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Санкции затронули не только физические лица, но и средства массовой информации. Так под ограничения попала деятельность РИА Новостей, «Известий» и «Российской газеты».

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#россия
#санкции
#данные
#ограничения
#новости
#медведев
#рф
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На Украине назвали фактического руководителя внешней политики
«УП»: Ермак сосредоточил в своих руках руководство внешней политикой Украины
25 июня 2024, 19:37

Фото: iStock/alzay

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках руководство внешней политикой Украины. Об этом информирует «Украинская правда».
Согласно информации издания, Ермак является фактическим руководителем большинства внешнеполитических инициатив Киева. Примечательно, что украинский лидер Владимир Зеленский лично наделил Ермака всеми полномочиями для работы с зарубежными партнерами.

По словам одно из украинских политиков, заменить нынешнего главу офиса президента Украины «будет просто физически невозможно». Уточняется, что Ермак стал фактически незаменимым в вопросе коммуникации предводителя киевского режима с мировым сообществом.

Ранее издание Times сообщило, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу его офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов.

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#лидер
#чиновники
#владимир зеленский
#всу
#украина
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Другой мир: почему многие страны хотят в БРИКС
Политолог Асафов: БРИКС выигрывает по сравнению с другими объединениями
25 июня 2024, 19:28

Фото: istockphoto/Gil-Design

БРИКС является объединением, которое олицетворяет многополярный мир, поэтому к нему хотят присоединиться все больше стран.
Об этом в беседе с «Известиями» рассказал политолог Александр Асафов. По его словам, БРИКС — это добросовестные не нарушаемые договоренности, не уничижающие чужую независимость.

«Это взаимовыгодное многостороннее сотрудничество в отличие от других объединений. Мы помним, например, Транстихоокеанское торговое партнерство и Трансатлантическое торговое партнерство, которые развалил [экс-президент США Дональд] Трамп когда-то», – прокомментировал Асафов.

В БРИКС не навязываются ограничения и там нет продвижения выгоды только одного государства. Политолог отметил очень высокий интерес к объединению со стороны стран с крупной и не очень экономикой. Они, по словам Асафова, понимают, что конструктивное сотрудничество возможно только при взаимоуважении.

«Вот поэтому, собственно, все объединяются вокруг БРИКС, которая не является военным союзом. Международное сотрудничество для большинства людей, проживающих на планете, должно осуществляться именно в таком формате», – резюмировал Асафов.

БРИКС основали в 2006 году. Изначально странами-участницами являлись Бразилия, РФ, Индия и КНР. Сейчас БРИКС интересуются африканские страны.

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