«Вмешательство в выборы»: Власти США изучат полную версию интервью Камалы Харрис

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Американский телеканал CBS News предоставит в распоряжение Федеральной комиссии по связи (FCC) интервью бывшего вице-президента США Камалы Харрис для программы «60 минут». Это будет сделано в рамках проводимого расследования.
Как рассказали телевизионщики, проверка инициирована в связи с иском нынешнего главы государства Дональда Трампа к телеканалу. Информация об этом опубликована на официальном портале СМИ.
Интервью у экс-кандидата в президенты США Камалой Харрис было взять в октябре. Федеральная комиссия по связи запросила ««полную, неотредактированную стенограмму и записи с камер» интервью, снятого в рамках программы «60 минут». Телеканал подтвердил, что работает над выполнением требований FCC.
В иске, поданном Трампом, утверждалось, что специалисты CBS News отредактировал и допустил купюры в интервью Харрис. Тем самым общественность была введена в заблуждение с целью вмешательства в президентские выборы в США.
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Интервью у экс-кандидата в президенты США Камалой Харрис было взять в октябре. Федеральная комиссия по связи запросила ««полную, неотредактированную стенограмму и записи с камер» интервью, снятого в рамках программы «60 минут». Телеканал подтвердил, что работает над выполнением требований FCC.
В иске, поданном Трампом, утверждалось, что специалисты CBS News отредактировал и допустил купюры в интервью Харрис. Тем самым общественность была введена в заблуждение с целью вмешательства в президентские выборы в США.
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Александр Бойцов