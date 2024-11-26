Температура -15°C вызвала шок у британских военных во время учений в Финляндии

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Командир 19-го полка Королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер заявил, что британские военные были шокированы температурой в -15°C во время учений в Финляндии, передало издание UK Defence Journal (UKDJ).
Учения проходили на полигоне Роваярви в Лапландии. Во время учений личный состав удалось проверить в «экстремальных арктических условиях» при -15°C.
В недельных учениях приняли участие более пяти тысяч военных из 28 стран Североатлантического альянса (НАТО). Маневры стали прекрасной возможностью продемонстрировать модернизированные артиллерийские возможности перед всеми союзниками из НАТО, подчеркнул Дэвид Мортимер.
Экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что страны Запада не сумели должным образом подготовить военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий.
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«Для многих из нашего персонала пребывание здесь, в таких суровых условиях, стало настоящим культурным шоком», — рассказал Дэвид Мортимер.
В недельных учениях приняли участие более пяти тысяч военных из 28 стран Североатлантического альянса (НАТО). Маневры стали прекрасной возможностью продемонстрировать модернизированные артиллерийские возможности перед всеми союзниками из НАТО, подчеркнул Дэвид Мортимер.
Экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что страны Запада не сумели должным образом подготовить военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий.
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Ольга Енгалычева