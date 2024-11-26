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Температура -15°C вызвала шок у британских военных во время учений в Финляндии

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Командир 19-го полка Королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер заявил, что британские военные были шокированы температурой в -15°C во время учений в Финляндии, передало издание UK Defence Journal (UKDJ).
Учения проходили на полигоне Роваярви в Лапландии. Во время учений личный состав удалось проверить в «экстремальных арктических условиях» при -15°C.

«Для многих из нашего персонала пребывание здесь, в таких суровых условиях, стало настоящим культурным шоком», — рассказал Дэвид Мортимер.



В недельных учениях приняли участие более пяти тысяч военных из 28 стран Североатлантического альянса (НАТО). Маневры стали прекрасной возможностью продемонстрировать модернизированные артиллерийские возможности перед всеми союзниками из НАТО, подчеркнул Дэвид Мортимер.

Экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что страны Запада не сумели должным образом подготовить военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий.

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#военные
#финляндия
Белик: Решиться на передачу Украине ядерного оружия — странно и опрометчиво
26 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/Gerasimov174

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что возможная передача Украине президентом США Джо Байденом является как минимум странным поступком, который может лишь повысить эскалацию в украинском конфликте, но никак не решить проблему.
«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — прокомментировал в беседе с RT Белик.

При этом он подчеркнул готовность нашей страны к любому развитию событий в этом вопросе.

В то же время Великобритания, например, не намерена отправлять на Украину своих военных. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.

«Это, безусловно, нынешняя позиция Соединенного Королевства, и она таковой остается», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова министра.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине, и чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон.

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#вооружение
#конфликт
#ядерное оружие
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Польские эксперты обнаружили тротил на месте подрыва «Северных потоков»
26 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Следы тротила обнаружили польские эксперты на месте подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Отмечается, что специалистам Военной технической академии в Варшаве поступили для проведения анализа пробы воды из района взрыва газопроводов и пробы взвеси морского дна, образовавшейся после взрыва.

По результатам исследования эксперты не обнаружили следы химического оружия, которые присутствуют в большом числе мест в Балтийском море со времён Второй мировой войны. Однако в трёх полученных образцах были обнаружены следы тротила.

Напомним, что 26 сентября 2022 года были обнаружены серьёзные повреждения на трёх нитках «Северного потока» и так и не введённого в эксплуатацию «Северного потока – 2». В Москве убеждены, что к подрыву газопроводов причастны США.

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#польша
#анализы
#исследование
#северный поток
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Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию
26 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/anyaberkut

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Документ инициирован правительством России.
Отмечается, что законом предусматривается создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Из документа следует, что правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут наделяться исключительно страховщики, постоянно проживающие на территории России или Белоруссии. Их транспортное средство также должно быть зарегистрировано в одной из стран.

Также подчёркивается, что оператор автоматизированной информационной системы страхования с целью проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству в страховании в случае пересечения водителями государственной границы России осуществляет в режиме реального времени обмен с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков сведениями о заключённых договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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#госдума
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#белоруссия
#полис
#оператор
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Британского посла Найджела Кейси вызвали в МИД РФ
26 ноября 2024, 15:30

Фото: iStock/iDymax

Посла Великобритании в РФ Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом сообщает РИА Новости.
«В МИД вызван британский посол», — сказала она.
Причины вызова посла не сообщаются. На данный момент Найджел Кейси уже прибыл в здание дипмиссии на Смоленской. Комментарии он давать отказался и молча прошел к зданию.

Ранее в ФСБ сообщили, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.

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#мид
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#фсб
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Министр ВВС США Кендалл ожидает начала войны с РФ или КНР в любой момент
26 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Война между Соединёнными Штатами и Россией или Китаем вовсе не является чем-то маловероятным. Она может начаться в любой момент.
Такое мнение в интервью журналу Newsweek высказал министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кедалл. Он также добавил, что Пекин располагает оружием, предназначенным для поражения сил США в западной части Тихого океана, в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море.

Кремль неоднократно подчёркивал, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического блока, но будет реагировать соответствующим образом на любые действия, представляющие угрозу для её интересов и безопасности. Москва открыта для диалога, но исключительно на равноправной основе, для чего Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.

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#интервью
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ФСБ выявила в работе британского дипломата признаки разведдеятельности
ФСБ: британскому дипломату Прайору предписали покинуть РФ в двухнедельный срок
26 ноября 2024, 14:59

Фото: iStock/irene_rebrova

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.

В спецслужбе сообщили, что Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе. К тому же, при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство РФ.

В результате было решено лишить Уилкса Эдварда Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть страну в течение двух недель.

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#россия
#посольство
#разведка
#политика
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Песков удивился решению Германии не использовать «Северный поток 2»
26 ноября 2024, 14:52

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что можно лишь недоумевать, почему Германия исходя из экономических соображений не использует Северный поток 2».
«[Германия] предпочитает обеспечивать энергоресурсы по более высокой цене и из других источников. Но это дело Федеративной Республики Германии», — отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителя сми о «Северном потоке 2».
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что использование «Северного потока 2» могло положительно повлиять на промышленность ФРГ.

«Северный поток 2» — экспортный газопровод из Российской Федерации в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. В сентябре 2022 года после взрывов разрушилась одна из ниток «Северного потока 2» и две нитки параллельного экспортного «Северного потока».

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#северный поток
#германия
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Нарышкин: Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине
26 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/3dmitry

Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине. Чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, отметил в беседе с журналистами директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает замораживание конфликта. Требуется долгосрочный мир, который, прежде всего, должен быть обеспечен для россиян, а также для жителей всего Европейского континента. И условием этого мира является устранение всех причин, которые вызвали конфликт на Украине.

Нарышкин отметил, что Россия открыта к переговорам, условия которых озвучил президент страны Владимир Путин во время совещания с руководящим составом МИД РФ в июне этого года.

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#сергей нарышкин
#свр
#украина
#россия
#конфликт
#политика
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Россиянам в Грузии рекомендовали не посещать людные места
26 ноября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Россиянам, находящимся в Грузии, рекомендовали воздержаться от посещения мест, где наблюдается большое скопление людей. Такое предупреждение сделали в секции интересов России при посольстве Швейцарии в закавказской республике.
При этом дипломаты подчеркнули, что нынешнее политическое противостояние в стране не представляет какой-либо опасности для российских туристов, обстановка остаётся спокойной, передают «Известия». Тем не менее, гражданам России не рекомендовано посещать места массового скопления людей, а также места проведения митингов, демонстраций и акций протеста.

Сотрудники дипломатической миссии также подчеркнули, что до настоящего момента не зарегистрировано ни одного обращения в секцию граждан России в связи с массовыми политическими акциями и связанными с ними инцидентами.

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#грузия
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