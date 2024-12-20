Теннисиста Савельева из РФ отстранили на два года за мельдоний

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Российского теннисиста Даниила Савельева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил, говорилось на официальном сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
В сентябре 23-летнего теннисиста временно отстранили. Даниил Савельев не стал оспаривать данное решение. Организация обратила внимание, что нарушение спортсмена не было преднамеренным.
В допинг-пробе, которую взяли у теннисиста 3 июля на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Южной Африке, обнаружили мельдоний.
Савельева временно отстранили 20 августа 2024 года, поэтому фактически его дисквалификация продлится до 19 августа 2026 года.
Ранее российский боец Магомед Исмаилов высказался о взаимных упреках четырехкратного чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко и бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. По его мнению, если в лиге нет допинг-контроля, то нечего обсуждать, решение будет оставаться за самим бойцом.
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В допинг-пробе, которую взяли у теннисиста 3 июля на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Южной Африке, обнаружили мельдоний.
Савельева временно отстранили 20 августа 2024 года, поэтому фактически его дисквалификация продлится до 19 августа 2026 года.
Ранее российский боец Магомед Исмаилов высказался о взаимных упреках четырехкратного чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко и бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. По его мнению, если в лиге нет допинг-контроля, то нечего обсуждать, решение будет оставаться за самим бойцом.
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Ольга Енгалычева