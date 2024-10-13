Теракт в день выборов в США готовил афганский сторонник ИГ*, которого задержали во Франции

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Полиция Франции задержала 22-летнего гражданина Афганистана, который готовил теракт в день выборов в США. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление французской национальной антитеррористической прокуратуры.
«Мужчину задержали в рамках расследования подготовки теракта в США во время президентских выборов в ноябре», — пишет агентство.
В статье указано, что задержанный также имеет связи с ИГ (Исламское государство) — запрещенная в России террористическая организация.
Согласно источнику, мужчина может быть братом афганца, которого ранее задержали в США, но прокуратура не подтвердила эту информацию. Другой источник добавил, что первоначально в юго-западной Франции задержали троих человек, но двоих позже отпустили.
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*ИГ — запрещенная в России террористическая организация
Лия Мурадьян