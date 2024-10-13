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Теракт в день выборов в США готовил афганский сторонник ИГ*, которого задержали во Франции

Во Франции задержали афганца, который готовил теракт в день выборов в США
13 октября 2024, 11:21
Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Полиция Франции задержала 22-летнего гражданина Афганистана, который готовил теракт в день выборов в США. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заявление французской национальной антитеррористической прокуратуры.
«Мужчину задержали в рамках расследования подготовки теракта в США во время президентских выборов в ноябре», — пишет агентство.

В статье указано, что задержанный также имеет связи с ИГ (Исламское государство) — запрещенная в России террористическая организация.



Согласно источнику, мужчина может быть братом афганца, которого ранее задержали в США, но прокуратура не подтвердила эту информацию. Другой источник добавил, что первоначально в юго-западной Франции задержали троих человек, но двоих позже отпустили.

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*ИГ — запрещенная в России террористическая организация
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#франция
#афганистан
Минюст: Признанный иноагентом экс-адвокат Фейгин* получал деньги из пяти стран
13 октября 2024, 11:38

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Скандально известный бывший адвокат Марк Фейгин* получал деньги не только от Украины. Его финансировали также компании, расположенные на территориях Польши, Германии, Ирландии и Нидерландов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства. Там, в частности, указано, что в министерство юстиции поступила информация о том, что бывший адвокат регулярно получал финансовую поддержку от компаний, расположенных на территории указанных государств. После проверки данных фактов Минюст признал Фейгина* иноагентом в апеле 2022 года.

В следующем году экс-адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ). Уголовное дело рассматривалось заочно в Басманном районном суде города Москвы. Фейгина* приговорили к 11 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 4,5 миллиона рублей.

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* Признан иноагентом в РФ
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#уголовное розыск
#ук
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#минюст
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У Германии закончилась крупная военная техника для поставки Украине
Bild: ФРГ больше не сможет поставить Украине крупную военную технику
13 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/alzay

Вооружённые силы Германии больше не имеют в арсенале крупной военной техники, которую они могли бы передать Украине. Об этом сообщила газета Bild.
Отмечается, что Минобороны ФРГ больше не верит в возможность украинской армии провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время, а также не планируют передавать новое вооружение ВСУ.

При этом газета отметила, что в арсенале немецких войск ещё порядка 300 танков Leopard 2.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров призвал, что Киеву следует постоянно информировать западных союзников об оперативных планах ВСУ. Он добавил, что Киев находится в зависимом положении, поскольку его действия напрямую зависят от решения Запада.

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#германия
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#оружие
#всу
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«Американцам судить»: Сийярто высказался о визите Зеленского на оружейный завод в США
Сийярто: гражданам США судить, вмешался ли Зеленский в выборы поездкой на завод
13 октября 2024, 10:34

Гражданам США судить, являлся ли визит президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания вмешательством в выборы президента страны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за американцами.

Напомним, что Зеленский начал официальный визит в США 22 сентября с поездки на завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон в Пенсильвании. Этот визит вызвал множество споров. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон после этого потребовал от украинского лидера увольнения посла Киева в Вашингтоне за организацию этой поездки, а её саму назвал грубым вмешательством в выборы президента США.

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#владимир зеленский
#украина
#сша
#выборы
#завод
#венгрия
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Политолог Безпалько: Тяга многих стран к БРИКС показывает усталость мира от США
13 октября 2024, 10:09

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Обширный и всё увеличивающийся список государств, которые проявляют интерес к вступлению в БРИКС, говорит о том, что страны во всём мире ищут альтернативу диктату США, которые тщетно пытаются сохранить своё доминирующее положение.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что количество государств, желающих в той или иной форме сотрудничать с БРИКС, в том числе в качестве полноправных участников организации, достигло 34.

По словам эксперта, деградирующие Соединённые Штаты ещё пытаются сохранить былое господство, но усталость от их диктата среди стран мира налицо. В этих условиях понятно желание развивающихся государств иметь альтернативу, на которую можно опереться и где можно получить поддержку. В качестве такой альтернативы, где можно строить равноправные экономические отношения, а не просто получать указания, и выступает БРИКС, заключил Безпалько.

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#политолог
#новости
#рф
#брикс
#сша
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Трамп допускает начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы
13 октября 2024, 07:12

Фото: сайт Белого дома

Третья мировая война может начаться в ближайшие три-четыре месяца, и это не может не беспокоить. Такое развитие событий вполне возможно из-за действий нынешнего американского руководства.
Об этом заявил на митинге своих сторонников в Калифорнии бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп. Трансляцию предвыборного мероприятия вела консервативная медиакомпания RBSN.

«Меня беспокоит, что в ближайшие несколько месяцев мы окажемся в состоянии третьей мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — сказал политик.

При этом Трамп в очередной раз заверил избирателей, что в случае победы на выборах он будет в состоянии урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос» на Ближнем Востоке.

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#сша
#конфликт
#президент
#дональд трамп
#пост
#мероприятия
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Харрис раскритиковали из-за поведения на встрече с избирателями
13 октября 2024, 05:56

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подверглась критике за то, что во время выступления перед избирателями пыталась рассмешить свою аудиторию и обратиться к ней на простом языке, сообщает газета New York Post (NYP).
«Толпа, однако, приветствовала ее чрезмерное упрощение. Пользователи социальных сетей были гораздо менее снисходительны», – пишет издание о выступлении Харрис в Аризоне.

В то же время корреспондент Fox News Джо Конча назвал кандидата от демократов «вероятно, худшим кандидатом за всю историю». Стив Кортез, бывший советник соперника Харрис согласился с ним и назвал республиканца Дональда Трампа,.

Ранее Трамп назвал Харрис «крайне неинтеллигентным человеком».

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#камала харрис
#дональд трамп
#выборы
#сша
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Ядерные учения НАТО назвали сигналом для России
Аналитик Коротченко: ядерные учения НАТО являются сигналом для России
13 октября 2024, 05:29

Фото: сайт НАТО

Ядерные учения НАТО должны стать сигналом для России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Корочтенко, сообщает РИА Новости.
По его словам, ядерные учения призваны показать Москве, что Запад готов к ограниченной ядерной войне в Европе, даже в условиях грядущего изменения ядерной доктрины.

«Поэтому НАТО "подняло перчатку" и демонстрирует, что оно готово к ответу"», – объяснил Коротченко.

Он дал понять, что новый глава Североатлантического альянса станет «генеральным секретарем по ограниченной ядерной войне в Европе». По мнению аналитика, в этом случае европейские государства будут выступать в роли абсолютных заложников политики США.

Ранее, 25 сентября, президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. В обновленной версии документа предлагается рассматривать любое нападение на Россию со стороны неядерного государства как совместное нападение на Россию при поддержке или участии ядерных государств. Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию.

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#сша
#нато
#учения
#ядерное оружие
#россия
#владимир путин
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Захарова оценила видео МИД Испании с парком Горького
Захарова прокомментировала видео МИД Испании с Москвой словами «испанский стыд»
13 октября 2024, 04:23

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на видео МИД Испании, в котором российская столица показана в честь Дня испанской нации.

Роликначинается с кадров, на которых москвичи прогуливаются у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

«Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», – написала дипломат.

Ролик был приурочен к Дню испанской нации 12 октября – дню высадки испанской экспедиции под руководством Христофора Колумба в Новом Свете в 1492 году.

Ранее на изображения Москвы обратили внимание пользователи социальной сети X. Помимо парка, на видео можно увидеть небоскребы «Москва-Сити».

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#мария захарова
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#парк горького
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Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Ливане
Остин выразил озабоченность ударами ЦАХАЛ по позициям миротворцев ООН в Ливане
13 октября 2024, 03:43

kremlin

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой Йоавом Галантом и выразил обеспокоенность ударами Израиля по миротворцам ООН в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Пентагона.
По данным агентства, Остин также отметил необходимость как можно быстрее перейти от военных действий в Ливане к дипломатическим решениям. Он выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа и подчеркнул необходимость принятия мер по исправлению ситуации.

В то же время он подтвердил «непоколебимую и железную» приверженность США безопасности Израиля.

Ранее стало известно, что США дополнительно направляют на Ближний Восток еще 2-3 тысячи военнослужащих. Войска укрепят безопасность 40 000 американских военнослужащих, уже размещенных в регионе.

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