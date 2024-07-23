Трамп заявил об уникальной возможности победить на выборах

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США, бизнесмен и республиканец Дональд Трамп заявил, что у него есть уникальная возможность победить сразу двух кандидатов-демократов в президентской гонке. Высказывания Трампа процитировал предвыборный штаб в социальной сети X (бывшая Twitter).
«Это уникальная возможность победить не одного кандидата от Демократической партии, а сразу двоих и за один год», – подчеркнул в своем выступлении Трамп.
Ранее вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки. Харрис сказала, что испытывает смешанные чувства, и охарактеризовала кампанию Демократической партии как катание на американских горках.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов