Трамп заявил об уникальной возможности победить на выборах

После встречи министров иностранных дел ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель объявил, что неофициальная встреча министров, запланированная на август, пройдет не в Будапеште, а в Брюсселе. По данным BBC, это ответ ЕС на позицию венгерского премьер-министра Орбана по Украине.