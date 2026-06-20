The Independent: Кабмин Британии призывает Стармера покинуть его пост в ближайшие дни
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть свой пост в ближайшие дни. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники в правительстве.
Согласно материалу, министры кабинета оказывают на Стармера сильное давление, требуя его отставки. Поводом для столь настойчивых действий стала убедительная победа мэра Большого Манчестера Энди Бернхэма на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд.
При этом сам Стармер в ответ на настоятельные призывы дал понять, что не намерен уходить. Он заявил, что собирается продолжать борьбу за сохранение должности.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в шутливой форме отметил, что боится показывать свою кошку, так как она может попасть под западные санкции. В ходе беседы с журналистами он также высказался о текущих вызовах для России.
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