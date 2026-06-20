Пожилая пациентка умерла из-за того, что хирург перепутал органы во время операции

20 июня 2026, 02:52

SCMP: В Гонконге 85-летняя пациентка с раком скончалась из-за ошибки хирурга

Фото: iStock/faustasyan

В Гонконге 85-летняя пациентка с раком кишечника скончалась из-за ошибки хирурга, перепутавшего органы во время операции. Об этом сообщает South China Morning Post.





В феврале пациентка с кишечной непроходимостью поступила в госпиталь Цзеунг Кван О. Вместо плановой поперечной колостомы хирург по недосмотру перенёс часть желудка на брюшную полость и создал стому, которая оказалась соединённой не с толстой кишкой, а с желудком.



