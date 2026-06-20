Пожилая пациентка умерла из-за того, что хирург перепутал органы во время операции
SCMP: В Гонконге 85-летняя пациентка с раком скончалась из-за ошибки хирурга
В Гонконге 85-летняя пациентка с раком кишечника скончалась из-за ошибки хирурга, перепутавшего органы во время операции. Об этом сообщает South China Morning Post.
В феврале пациентка с кишечной непроходимостью поступила в госпиталь Цзеунг Кван О. Вместо плановой поперечной колостомы хирург по недосмотру перенёс часть желудка на брюшную полость и создал стому, которая оказалась соединённой не с толстой кишкой, а с желудком.
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Ошибку не замечали несколько недель. Состояние пациентки казалось стабильным, и врачи проигнорировали необычно высокое давление в стоме. В начале марта у женщины резко упало давление и участился пульс. Томография выявила врачебную ошибку, но спасти пациентку не удалось.
После трагического случая в больнице инициировали расследование. Администрация приняла рекомендации комиссии и реструктурировала хирургическое отделение. Врачу, невнимательность которого погубила женщину, грозит понижение в должности.
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