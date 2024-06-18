Тихоокеанский флот начинает масштабные учения

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Тихоокеанский флот начал развертывание своих сил в рамках плановых двусторонних учений, которые состоятся с 18 по 28 июня с участием порядка 40 кораблей и судов. Об этом информирует пресс-служба флота.
«Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках плановых двусторонних учений, которые будут проводиться в период с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины», — сказано в сообщении.Суммарно в учениях задействовали примерно 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов морской авиации, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в двух вариантах: противолодочном и поисково-спасательном. Помимо этого, к маневрам привлекаются подразделения морской пехоты, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
Учения проходят между Приморской флотилией и объединенным командованием войск на Северо-востоке РФ для отработки противолодочных действий, нанесения совместных ракетных ударов и отражения атак беспилотников и БППА и организации обороны.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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