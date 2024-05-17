Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море

Видео: Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы патрульных катеров и вертолетов Черноморского флота по уничтожению вражеских безэкипажных катеров.
«Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Чёрного моря патрульными катерами и вертолетами Черноморского флота в ночное время», — пишет Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны заявили, что Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки.
Минобороны регулярно сообщает об уничтожении беспилотных катеров ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота уничтожили пять таких катеров в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.
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