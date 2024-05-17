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Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море

17 мая 2024, 17:48

Видео: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало кадры работы патрульных катеров и вертолетов Черноморского флота по уничтожению вражеских безэкипажных катеров.
«Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Чёрного моря патрульными катерами и вертолетами Черноморского флота в ночное время», — пишет Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны заявили, что Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки.



Минобороны регулярно сообщает об уничтожении беспилотных катеров ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота уничтожили пять таких катеров в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.

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#всу
На польско-украинской границе образовались заторы из сотен машин
17 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/reflection_art

На польско-украинской границе в Львовской области возникли пробки из сотен легковых автомобилей, сообщило украинское телевидение «Общественное» со ссылкой на Александру Кучковскую, представителя Львовского пограничного отряда.
«В настоящее время на границе с Польшей в Львовской области в очередях стоит 760 легковых автомобилей», — говорится в материале.
По информации телеканала, очереди также образовались из автобусов на основных КПП. В трех пунктах пропуска накопилось 25 транспортных средств. Причины задержек не уточняются, однако предполагается, что они могут быть связаны с новым законом о мобилизации на Украине.

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#зеленский
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Ракетчики ВС РФ в зоне СВО получили письма от русских детей из Вашингтона
17 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/oliviaelisa92

Русские дети из США прислали письма бойцам расчетов ракетных комплексов «Искандер», находящимся на линии фронта в зоне СВО. Об этом Минобороны России сообщило в телеграм-канале.
По информации ведомства, в этот раз бойцы ВС РФ получили письма от детей, являющихся учениками школы при посольстве России в Вашингтоне.

На опубликованных министерством кадрах видно, как дети пишут письма во время урока. Один из школьников вслух прочитал свое письмо, в котором выразил российским военным слова благодарности.

Бойцы, получившие письма, рассказали, что весточки от детей напоминают о том, что их ждут родные.

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#сша
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ВС РФ нанесли двойной удар «Искандером» по складу ВСУ в Одессе
Подполье: российские военные нанесли удар по военной части под Одессой
17 мая 2024, 17:22

Фото: istock/PavelRodimov

В Одессе Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли двойной удар ракетами «Искандер» по складу вооружений ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника».
«Взрыв был не менее мощным, чем недавний удар по ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, расчет комплекса успешно поразил цель.

Также ранее сообщалось о ликвидации 40 боевиков ВСУ и склада безэкипажных катеров в Николаеве в результате удара ОТРК «Искандер».

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#удар
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В США неожиданно высказались о ходе спецоперации на Украине
Макговерн: если ВС РФ захотят, они дойдут до Днепра
17 мая 2024, 17:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска обладают всем необходимым, чтобы выйти к реке Днепр.
Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, дела для Украины идут очень плохо, российская армия продвинулась еще дальше на запад, и это лишь вопрос времени, когда она дойдет до реки Днепр.

Он добавил, что украинские боевики находятся на грани коллапса. В театре военных действий ситуацию контролирует Москва. При этом Владимир Путин дал ясно понять, что Россия открыта к переговорам, заключил он.

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Украинские военные раздали повестки депутатам Канева прямо во время заседания

В Финляндии заявили о начале мировой войны при отправке войск на Украину
#вс рф
#сша
#украина
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Украинским депутатам раздали повестки прямо на заседании
«Страна»: депутатам горсовета Канева прямо на заседании раздали повестки
17 мая 2024, 17:14

Фото: iStock/Oleksander Bonte

Украинские военные раздали повестки депутатам Канева прямо во время заседания, пишет «Страна».
Военные по форме ВСУ представились сотрудниками местного военкомата и поименно вызвали несколько депутатов для вручения повесток, заявили там.

По словам военнослужащих, повестка подразумевает визит в военкомат для обновления данных и прохождения врачебной комиссии. Депутатов уже оповещали о необходимости прийти в военкомат, но они это проигнорировали, добавили в издании.

Канев — город в Черкасской области в центральной части Украины. По данным на 2020 год, в нем числилось более 23 тысяч жителей.

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#украина
#заседание
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В Харькове прогремело несколько взрывов
17 мая 2024, 16:48

Фото: iStockLeonid Ikan

В Харькове прогремело несколько взрывов. По всей области звучит тревога ракетной опасности. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове был слышен взрыв», — написал Терехов в своем Telegram-канале.

Позже он добавил, что всего было несколько. По предварительным данным, прилетели КАБы, после чего на нескольких объектах инфраструктуры начались пожары. Какие именно объекты попали под удар, Терехов не уточнил.

При этом в Харьковской области уже около шести часов не стихает сирена воздушной тревоги.

Тем временем взрыв прогремел в Одессе. По предварительным данным, под удар попал военкомат в посёлке Дачное.

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#взрыв
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#telegram
#удар
#военкомат
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В Финляндии заявили о начале мировой войны при отправке войск на Украину
Министр Финляндии: отправка войск на Украину приведет к мировой войне
17 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/vadimrysev

Отправка западных войск на Украину приведет к началу третьей мировой войны, пишет Yle.
Об этом заявила министр образования Финляндии и кандидат на мандат Европарламента Анна Майя-Хенрикссон. По ее словам, с такими решениями следует быть очень осторожными, потому что отправка войск на Украину грозит мировой войной, это огромный риск.

Ранее гендиректор по оборонной политике в финском Минобороны Янне Куусела сообщил, что идея отправки военных альянса для участия в боях на Украине не вызывает энтузиазма в Финляндии. По его словам, НАТО и так вмешивается в конфликт на Украине, помогая стране вооружениями и советами.

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#финляндия
#россия
#европа
#спецоперация
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Появились кадры уничтожения дрона ВСУ «Jupiter H-3» расчётом ЗРК «Бук-М1-2»
Расчёт ЗРК «Бук-М1-2» впервые уничтожил украинский дрон «Jupiter H-3»
17 мая 2024, 16:21

Фото: iStock/vadimrysev

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2» впервые уничтожил беспилотник украинской армии «Jupiter H-3». Кадры работы российских военных публикует Минобороны РФ.
«Расчеты ЗРК «Бук-М1-2» группировки войск «Юг» продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также в ежедневной сводке оборонное ведомство России сообщило, что Черноморский флот уничтожил 25 украинских беспилотных катеров в акватории Черного моря за последние сутки. Кроме того, над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских беспилотников самолетного типа.

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#минобороны рф
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#Белгород
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В Одессе прогремел взрыв после объявления ракетной опасности
Мэр Одессы Труханов заявил о взрыве в городе
17 мая 2024, 16:19

Фото: iStock/dzika_mrowka

Власти Одессы сообщили о взрыве в регионе после объявления воздушной тревоги. Об этом пишет издание «Страна».
Также информацию о взрывах подтвердил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, сообщается о взрыве в Харькове. Сигналы оповещения населения также прозвучали в Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В настоящее время информации о поврежденных объектах на территории Украины нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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