Захарова: делегация Израиля в ООН давно превращает дипломатию в балаган

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.