Захарова: делегация Израиля в ООН давно превращает дипломатию в балаган

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.
Захарова отметила, что попытка активисток сорвать выступление Сергея Лаврова выкриками «народ Израиля жив» и «освободить заложников», получилась не просто глупой, а возымела противоположный эффект, когда женщин приняли за пропалестинских выступающих.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что женщины-активисты оказались гостями израильской делегации.
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«Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – добавила Мария Захарова.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что женщины-активисты оказались гостями израильской делегации.
«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные гости какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами», – возмутилась официальный представитель МИД РФ.До этого Захарова выразила опасения по поводу безопасности в здании ООН, указав на покушение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа, как на пример нестабильной обстановки с безопасностью в стране.
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Данил Пономарев