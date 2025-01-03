Токаев оценил возможность двоевластия в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)
Двоевластие может дестабилизировать ситуацию в Казахстане, поэтому оно невозможно, заявил журналистам «Ана тили» глава республики Касым-Жомарт Токаев.
«Во-первых, власти в стране должны уметь работать сообща, и ни в коем случае нельзя допускать двоевластия», — сказал политик.Токаев вспомнил январские протесты 2022 года. По его словам, ситуацию помогло преодолеть народное единство, и каждый извлек урок из произошедшего.
Казахстанский лидер подчеркнул, что события января 2022 года могли привести к потере независимости Казахстана. Бунтовщики устроили беспрецедентное насилие, которое навредило людям.
Перед этим сообщалось о том, что разрешили ввозить в Казахстан из России.
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