Трамп раскрыл, что помешало ВС РФ дойти до Киева

Сегодня, 17 мая, свой 41-й день рождения отмечает Ирина Шихман* — бывшая российская журналистка, телеведущая и видеоблогер. Автор YouTube-канала «А поговорить?» в ноябре 2022 года получила статус иноагента и эмигрировала в Израиль. За что интервьюера внесли в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, и планируется ли возвращение журналистки в Россию, читайте в материале «Радио 1».