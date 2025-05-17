Трамп раскрыл, что помешало ВС РФ дойти до Киева

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Президент США Дональд Трамп заявил, что российские войска могли дойти до Киева за пять часов, однако им помешала грязь. Об этом американский лидер рассказал в беседе с Fox News.
«Если бы он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», – заявил Трамп.Однако накануне зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ в 2022 году находились всего в 13 километрах от Киева и могли достигнуть главной улицы украинской столицы всего за три часа. Парламентарий выдвинул свою версию, почему этого не произошло. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Ранее в ходе этого же интервью Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с Путиным.
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Анастасия Чинкова