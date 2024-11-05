В США оценили возможность нормализации отношений с Россией

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Нормализовать отношения Российской Федерации и Соединённых Штатов крайне сложно, ведь для этого американская сторона должна пойти на серьезные изменения. Такое заявление сделал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».
«Необходимы фундаментальные изменения, причем не в двусторонних отношениях, а в самих США. В моих многочисленных беседах с бывшим послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым мы обсуждали "болезнь русофобии", которая поразила США. Американцы невежественны в отношении России», — рассказал Риттер .Военный аналитик отметил, что итоги президентских выборов в Америке совершенно не повлияют на готовность перезагрузить диалог с российской стороной.
Как считает Риттер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп также настроен против РФ и его слова о готовности нормализовать отношения «поверхностны».
До этого Риттер заявил, что в ДНР фронт полностью обвалился. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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