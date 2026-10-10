Уиткофф и Кушнер готовятся посетить Кремль

10 октября 2026, 09:00

Axios: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся в скором времени посетить Кремль. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.