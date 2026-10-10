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Уиткофф и Кушнер готовятся посетить Кремль

Axios: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся в скором времени посетить Кремль. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.



По его информации, Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев уже на следующей неделе. Темой обсуждения станут мирные предложения.

Издание напоминает, что представители американского лидера приезжали в Москву и Киев и в прошлом месяце. Эти визиты проходили в рамках посреднических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с коллегой из США Дональдом Трампом продлился полтора часа. Главы государств подробно обсуждали подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.

Лидия Пономарева

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