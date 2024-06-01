Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп-младший заявил, что корпорации захватят сельхозугодья Украины

Трамп-младший заявил, что корпорации захватят сельхозугодья Украины

01 июня 2024, 14:00
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что иностранные инвесторы хотят по окончании конфликта на Украине захватить ее сельскохозяйственные угодья.
Сын бывшего американского лидера, что он не понимает, какой должна быть победа в украинском противостоянии. Однако он признал, что нынешняя власть США в этом вопросе занимает нечестное положение.

Ранее то же признал и журналист Такер Карлсон, который заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Согласно его мнению, Вашингтон уже распродает украинские земли иностранным инвесторам.



Напомним, Карлсон также сообщил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на сто млн человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее.

Читайте также:

Трамп-младший назвал Зеленского верховным жрецом Украины

Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине

Карлсон предрек исчезновение Украины за 50 лет из-за предательства США
#сша
#победа
#журналист
#украина
#власть
#человек
#население
#государство
#сын
#трамп
Медведев: Клуни может не искать российских журналистов, они сами его найдут
01 июня 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети X, что российские журналисты не будут против «от заката до рассвета» беседовать с актером Джорджем Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом.
Медведев назвал Клуни «посредственным актером» и отметил, что журналисты РФ найдут его быстрее. Политик добавил, что российские журналисты являются очень внимательными и высококвалифицированными людьми.

Ранее сообщалось, что комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания Фонда Клуни нежелательной организацией.

Напомним, «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.

Читайте также:

Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов

В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России

Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку инициативе Фонда Клуни
#журналисты
#сми
#фонд
#комиссия
#медведев
#рф
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил премьер-министра Армении Пашиняна с днём рождения
Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном
01 июня 2024, 14:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора российский лидер поздравил Пашиняна с днём рождения. Также они затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Помимо устного поздравления, Путин направил Пашиняну телеграмму, в которой пожелал премьер-министру здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. В тексте он также подчеркнул, что российско-армянские отношения строились на многовековых традициях дружбы и взаимоуважения, в связи с чем Россия выступает за продолжение развития сотрудничества на благо народов обоих государств.

Пашинян поблагодарил российского лидера за поздравление, а также отданное поручение РЖД о восстановлении участков железной дороги, разрушенных наводнением в Армении 25-26 мая.

Напомним, что железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД).

Читайте также:

Лукашенко дал совет Пашиняну в день его рождения

Протесты в Армении: что известно, почему протестующие вышли против Пашиняна

Россия начала восстанавливать железные дороги в Армении
#владимир путин
#никол пашинян
#россия
#армения
#поздравление
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп-младший назвал Зеленского верховным жрецом Украины
01 июня 2024, 13:14

Сын бывшего американского президента Дональда Трампа Дональд Трамп младший заявил, что находящиеся у власти в Вашингтоне демократы возводят до небес авторитет Владимира Зеленского. Об этом Трамп-младший сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По словам Трампа-младшего, демократам необходимо в кого-то верить. Он подчеркнул, что они не верят в Бога, по этой причине, например, для них Грета Тумберг является авторитетом в вопросе климатической повестки.

Ранее независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по объектам на территории РФ. По его мнению, данный шаг серьезно обострит украинское противостояние.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия. ​

Читайте также:

Карлсон предрек исчезновение Украины за 50 лет из-за предательства США

Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине

В Британии предложили неожиданный план из-за Украины
#сша
#план
#всу
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России
Госдума рассмотрит возможность признания деятельности Фонда Клуни нежелательной
01 июня 2024, 13:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания нежелательной деятельности американского Фонда Клуни. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале.
Накануне «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.

Пискарёв подчеркнул, что поджигателей войны следует искать не в российских редакциях, а за океаном. В Соединённых Штатах не довольны влиянием российских СМИ, которые заблокированы и обложены санкциями, но всё же умудряются распространять информацию, противоположную американской точке зрения.

Он добавил, что США, поощряющие украинские удары по России, являются настоящей угрозой, а не российские журналисты.

Читайте также:

Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов

«Безумцы»: Песков высказался об идее ареста журналистов из РФ Фондом Клуни

Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку инициативе Фонда Клуни
#госдума
#россия
#журналисты
#арест
#сша
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В словах генсека НАТО усмотрели признак начала новой холодной войны
Политолог Блохин: слова НАТО о помощи Украине предрекают начало холодной войны
01 июня 2024, 12:27

Фото: iStock/RomanBabakin

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин указал на признак начала новой холодной войны. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».
Он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призвал ежегодно выделять Украине 40 миллиардов евро. Он отмечал, что Киеву нужна стабильность и предсказуемость, поэтому такие выплаты нужно закрепить в обязательном порядке.

Блохин подчеркнул, что это заявление указывает на нежелание Запада отказываться от поддержки Украины, несмотря на то, что страна обходится ему очень дорого.

По словам политолога, в Североатлантическом альянсе найдутся несогласные с таким решением, будут протесты на уровне населения, но элиты стран-членов НАТО продолжат идти, опираясь на правила внешней политики США.

В заключение Блохин отметил, что эта сумма значимая, но не фантастическая.

Читайте также:

В НАТО начинают соглашаться с необходимостью дипломатического урегулирования на Украине

Пентагон обвинил Россию в украинском кризисе и не признал ответственность НАТО

Обозреватель Шлепченко раскрыл, чем может ответить Россия на угрозу НАТО
#нато
#сша
#украина
#йенс столтенберг
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В бундестаге призвали «активировать» почти млн резервистов на войну с Россией
01 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ призвать на учет свыше 900 тысяч резервистов для борьбы с РФ. Об этом информирует The Washington Post.
Отмечается, что в их числе будут лица, которые когда-то давно служили в немецкой армии, однако после ушли с активной службы. По словам Штрак-Циммерман, Германии необходимо в кратчайшие сроки обрести обороноспособность.

Согласно информации источника, это необходимо для того чтобы защититься от якобы «вторжения РФ». Председатель комитета бундестага добавила, что в стране на протяжении многих лет не обновляли данные о резервистах.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в соцсети X, что безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине.

Читайте также:

В Британии предложили неожиданный план из-за Украины

Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине

США разрешат Киеву бить по России из HIMARS, GMRLS и артиллерии
#соцсети
#данные
#план
#лидер
#рф
#германия
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина и Европа просят США разрешить ВСУ обстреливать всю Россию
Politico: Украина и Европа просят США разрешить ВСУ наносить удары по всей РФ
01 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/Photoboyko

Европа и Украина просят США разрешить ВСУ атаковывать всю территорию России. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что европейские и украинские чиновники требуют от президента США Джо Байдена снятия ограничений на обстрел киевскими войсками всей территории России.

При этом издание отмечает, что такие обстрелы уже ведутся.

Ранее стало известно, что Байден позволил Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским регионам, угрожающим Харьковской области. При этом был оставлен в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

Читайте также:

Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России

Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ для ударов по РФ

Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине
#украина
#европа
#сша
#всу
#обстрел
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии
Ветеран из США Кон: приглашение РФ в Нормандию было бы жестом доброй воли
01 июня 2024, 11:49

Фото: iStock/Racide

Приглашение России на празднование 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли. Об этом сообщил ветеран из США Фрэнк Кон в беседе с РИА Новости.
Полковник в отставке убеждён, что приглашение российской делегации на празднование этой значимой даты было бы жестом доброй воли, даже несмотря на то, что СССР не принимал участия в этой военной операции.

Однако он добавил, что в этом году этого определенно не будет.

По словам Кона, ветераны Второй мировой войны из США и России способны внести вклад в налаживание разрушенных политических отношений между своими странами. Он убеждён, что они могут устранить нанесённый политиками обоих государств урон. При этом он уточнил, что для налаживания отношений важно дождаться затишья бурь.

Подчеркнём, что в апреле 1945 года Кон участвовал в легендарной встрече советских и американских войск на Эльбе.

Читайте также:

Франция подтвердила отказ приглашать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии

Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину

«Не понравится Зеленскому»: Филиппо — о приглашении России в Нормандию
#сша
#россия
#церемония
#политика
#ветераны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ФРГ объяснили отказ Шольца поставлять Украине Taurus
Funke: Шольц не хочет поставлять Украине Taurus из страха потерять авторитет
01 июня 2024, 11:42

Фото: пресс-служба правительства Германии

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Funke поделилась предположениями о том, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
По ее мнению, это связано с боязнью Шольца потерять авторитет. Штрак-Циммерманн напомнила, что прежде он уже поддавался влиянию, когда обсуждался вопрос передаче Украине танков Leopard. Тогда Шольц не отстоял свою позицию и воспринял это как потерю авторитета, уверена глава комитета бундестага по обороне.

Поэтому в этот раз канцлер ФРГ твердо настоял на своем решении в вопросе поставок Taurus, заключила Штрак-Циммерманн.

Читайте также:

Канцлер ФРГ Шольц выступил против отправки немецких солдат на Украину

Ближайшие 30 лет: Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО

Шольц выступил против разрешения Украине наносить удары западным оружием по РФ
#украина
#фрг
#шольц
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф