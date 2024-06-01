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Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что иностранные инвесторы хотят по окончании конфликта на Украине захватить ее сельскохозяйственные угодья.
Сын бывшего американского лидера, что он не понимает, какой должна быть победа в украинском противостоянии. Однако он признал, что нынешняя власть США в этом вопросе занимает нечестное положение.
Ранее то же признал и журналист Такер Карлсон, который заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Согласно его мнению, Вашингтон уже распродает украинские земли иностранным инвесторам.
Напомним, Карлсон также сообщил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на сто млн человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее.
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Ранее то же признал и журналист Такер Карлсон, который заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. Согласно его мнению, Вашингтон уже распродает украинские земли иностранным инвесторам.
Напомним, Карлсон также сообщил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на сто млн человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее.
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Екатерина Коршунова