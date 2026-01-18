Сальдо обвинил Зеленского в затягивании конфликта на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал виновника в затягивании конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Сальдо обвинил Владимира Зеленского в том, что он искусственно затягивает конфликт на Украине, прикрываясь обсуждением мирных инициатив. По его словам, военное положение и запрет на проведение президентских выборов в Украине будут сохраняться до тех пор, пока Зеленский продолжит делать вид, что стремится к мирному урегулированию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
