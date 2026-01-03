Трамп намекнул на операцию против Мексики: «Придется что-то с ними сделать»
Трамп: Мексикой управляют наркокартели
Президент США Дональд Трамп заявил, что реальная власть в Мексике принадлежит наркокартелям. Его слова передает телеканал Fox News.
Американский лидер назвал президента Мексики Клаудию Шейнбаум «хорошей женщиной», однако отметил, что на самом деле не она управляет своей страной, а наркокартели. Он добавил, что в связи с этим США придется «что-то с ними сделать».
Стоит отметить, что такое заявление Трамп сделал на фоне недавней военной операции США в Венесуэле. Ранее сообщалось, что лидеру страны Николасу Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков.
