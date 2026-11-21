Трамп назвал самые могущественные страны мира
Трамп назвал Россию, Китай и США самыми могущественными государствами мира
Президент США Дональд Трамп признал Россию, Китай и США наиболее влиятельными мировыми державами, особенно выделив их технологический потенциал. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер подчеркнул, что эти три страны обладают огромным преимуществом в сравнении с другими.
«Мы обсудили это совместно, как три наиболее важных и могущественных государства мира, особенно в технологическом отношении. В этом плане мы с огромным отрывом сильнейшие в мире. У нас, безусловно, есть сила, мы самые могущественные», — сказал он.Такое заявление он сделал во время обсуждения договоренности лидеров трех государств о совместном осуждении злоупотреблений полномочиями со стороны Международного уголовного суда (МУС). Эта позиция отражена в декларации, принятой по итогам переговоров в Шэньчжэне 19 ноября.
Ранее сообщалось, что первая в истории трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита АТЭС в Китае.