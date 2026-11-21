21 ноября 2026, 02:02

Трамп назвал Россию, Китай и США самыми могущественными государствами мира

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп признал Россию, Китай и США наиболее влиятельными мировыми державами, особенно выделив их технологический потенциал. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.





Американский лидер подчеркнул, что эти три страны обладают огромным преимуществом в сравнении с другими.

«Мы обсудили это совместно, как три наиболее важных и могущественных государства мира, особенно в технологическом отношении. В этом плане мы с огромным отрывом сильнейшие в мире. У нас, безусловно, есть сила, мы самые могущественные», — сказал он.