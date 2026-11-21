Трамп вступил в перепалку с журналисткой в Белом доме
Трамп назвал прервавшую его журналистку NBC грубой и велел ей пересесть
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистки телеканала NBC во время пресс-конференции в Белом доме и назвал ее поведение грубым. Он также потребовал, чтобы она перешла в последний ряд зала.
Ситуация возникла, когда журналистка попыталась задать вопрос. Трамп прервал ее и спросил, какое СМИ она представляет. Когда корреспондентка ответила, что она из NBC, американский лидер прекратил диалог.
«Вы действительно очень грубый человек. Я не с вами разговариваю. Вам не следует сидеть в первом ряду. Вам следует сидеть в последнем ряду», — возмутился президент.Ранее он осадил журналиста, заявившего, что Россия не стремится к достижению мира на Украине. Узнав, что тот является сотрудником MS NOW, республиканец заявил, что у телеканала худшие рейтинги в истории, и назвал его фейковым.