Почти сорок юношей погибли из-за церемонии массового обрезания

01 августа 2025, 23:23

Daily Mail: в ЮАР 39 юношей умерли после традиционной церемонии обрезания

Фото: iStock/History Skills

Традиционная церемония обрезания в ЮАР привела к гибели 39 юношей, еще 10 получили тяжелые увечья. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.





Массовый ритуал обрезания, известный как Улвалуко, проводится дважды в год в племени коса. Он является частью трехмесячного обряда инициации, посвящающего мальчиков во взрослую жизнь. Необрезанные мужчины не допускаются к участию в собраниях, общественных мероприятиях и не могут вступать в брак.



В текущем году жертвами ритуала стали около 50 подростков. Власти ЮАР не планирую запрещать церемонию, несмотря на трагические последствия — ритуал считается частью важного культурного наследия. Однако правительство стремится поймать «хирургов», которые проводят обрезание без медицинской подготовки.



