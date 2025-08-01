Почти сорок юношей погибли из-за церемонии массового обрезания
Традиционная церемония обрезания в ЮАР привела к гибели 39 юношей, еще 10 получили тяжелые увечья. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Массовый ритуал обрезания, известный как Улвалуко, проводится дважды в год в племени коса. Он является частью трехмесячного обряда инициации, посвящающего мальчиков во взрослую жизнь. Необрезанные мужчины не допускаются к участию в собраниях, общественных мероприятиях и не могут вступать в брак.
В текущем году жертвами ритуала стали около 50 подростков. Власти ЮАР не планирую запрещать церемонию, несмотря на трагические последствия — ритуал считается частью важного культурного наследия. Однако правительство стремится поймать «хирургов», которые проводят обрезание без медицинской подготовки.
Неквалифицированные исполнители процедуры часто используют одно лезвие для нескольких операций. Отмечается, что это вызывает заражение крови и гангрену. Также подросткам дают «строгий запрет» на питье для предотвращения мочеиспускания, в результате многие страдают от обезвоживания. Более того, в племени распространено ложное убеждение, что отпавший пенис якобы может отрасти заново.
Издание Daily Mail добавляет, что формально каждый подросток может отказаться от прохождения обряда. Однако социальное давление на необрезанных столь велико, что большинство предпочитает рискнуть жизнью.
Другая проблема — похищение мальчиков, которые отказались от кровавого ритуала. Преступные группировки несколько месяцев учат их быть «настоящими мужчинами», затем проводят обрезание и обещают вернуть жертву домой, если семья предоставит выкуп.