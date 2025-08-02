В Подмосковье вспыхнул таунхаус после удара молнии — кадры

02 августа 2025, 00:13

В коттеджном посёлке подмосковного Долгопрудного после удара молнии загорелся таунхаус

Фото: iStock/O_Lypa

В коттеджном поселке подмосковного Долгопрудного полыхает таунхаус. Возгорание началось, когда в крышу одного из зданий попала молния. В тот момент внутри находились люди, пишет Telegram-канал SHOT.





По данным очевидцев, во время сильной грозы разряд молнии попал в крышу здания на улице Береговая. В соцсетях уже распространились кадры пожара. Люди сообщают, что возгорание началось мгновенно. Предварительно, внутри коттеджа находились люди, однако никто из них не пострадал.



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Одна из жительниц коттеджного посёлка «Набережный» описала SHOT мощную вспышку и взрывоподобный звук перед началом пожара.





«Вдруг резко удар молнии, как взрыв, смотрю в окно, начался мгновенно пожар. Был сильный ливень, и молния сверкала каждую секунду, вдруг удар, вспышка молнии перед моим окном», — объяснила женщина.