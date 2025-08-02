В Подмосковье вспыхнул таунхаус после удара молнии — кадры
В коттеджном посёлке подмосковного Долгопрудного после удара молнии загорелся таунхаус
В коттеджном поселке подмосковного Долгопрудного полыхает таунхаус. Возгорание началось, когда в крышу одного из зданий попала молния. В тот момент внутри находились люди, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным очевидцев, во время сильной грозы разряд молнии попал в крышу здания на улице Береговая. В соцсетях уже распространились кадры пожара. Люди сообщают, что возгорание началось мгновенно. Предварительно, внутри коттеджа находились люди, однако никто из них не пострадал.
Одна из жительниц коттеджного посёлка «Набережный» описала SHOT мощную вспышку и взрывоподобный звук перед началом пожара.
«Вдруг резко удар молнии, как взрыв, смотрю в окно, начался мгновенно пожар. Был сильный ливень, и молния сверкала каждую секунду, вдруг удар, вспышка молнии перед моим окном», — объяснила женщина.На месте работают экстренные службы, прибыли бригады МЧС. На данном этапе тушения пожара существует опасность, что пламя перекинется на другие дома.
Ранее сообщалось, что традиционная церемония обрезания в ЮАР привела к гибели 39 юношей, еще 10 получили тяжелые увечья. Власти ЮАР не планирую запрещать церемонию, несмотря на трагические последствия — ритуал считается частью важного культурного наследия.