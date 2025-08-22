Трамп оценил вероятность диалога между Путиным и Зеленским
Американский президент усомнился в результативности встречи Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что из потенциальной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может ничего не получиться. Соответствующее заявление он сделал во время общения с представителями прессы в Белом доме.
Американский лидер процитировал известное выражение.
«Чтобы танцевать танго, нужны двое», — отметил Трамп.Помимо этого, глава Белого дома добавил, что теоретически мог бы присутствовать на таких переговорах, однако, по его наблюдениям, многие считают эту встречу бесперспективной. Следует отметить, что ранее президент Соединенных Штатов уже заявлял, что предпочел бы не участвовать в возможных переговорах между Путиным и Зеленским. Тогда он отметил, что хотел бы, чтобы стороны встретились самостоятельно и попытались найти пути для урегулирования вопросов.
Ранее Трамп анонсировал интересные времена в вопросе конфликта на Украине.