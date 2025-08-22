Трамп оценил вероятность диалога между Путиным и Зеленским

22 августа 2025, 21:49

Американский президент усомнился в результативности встречи Путина и Зеленского

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что из потенциальной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может ничего не получиться. Соответствующее заявление он сделал во время общения с представителями прессы в Белом доме.





Американский лидер процитировал известное выражение.

«Чтобы танцевать танго, нужны двое», — отметил Трамп.