Илон Маск задался вопросом, почему пытаются убить Трампа, но не Байдена или Харрис

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Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск задался вопросом, почему покушаются только на лидера республиканцев Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети Х.
«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу Харрис», — заявил бизнесмен, отвечая на пост пользователя, который спросил, почему хотят убить Трампа.
Стрельба произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Дональд Трамп. По информации правоохранительных органов, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах.
Мужчина попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан. На месте происшествия нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro. ФБР подключилось к расследованию.
Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают инцидент как попытку покушения на Трампа. Напомним, что это уже второй случай покушения на его жизнь.
Американские букмекеры увеличили вероятность победы бывшего президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на следующих выборах главы государства после предполагаемого покушения на него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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