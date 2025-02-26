Трамп поддержал идею Путина о сделке США и РФ по редкоземельным металлам

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Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина о сделке Штатов и РФ по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — говорится в публикации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России заключить с США соглашение о работе в области редкоземельных металлов. К тому же российский лидер предложил Штатам совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Размер инвестиций американской стороны оценивается в 15 миллиардов рублей.
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Иван Мусатов