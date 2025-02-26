Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп поддержал идею Путина о сделке США и РФ по редкоземельным металлам

Трамп поддержал идею Путина о сделке США и РФ по редкоземельным металлам

Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина о сделке Штатов и РФ по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — говорится в публикации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России заключить с США соглашение о работе в области редкоземельных металлов. К тому же российский лидер предложил Штатам совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Размер инвестиций американской стороны оценивается в 15 миллиардов рублей.

Читайте также:

Песков: Лидеры РФ и США проявили политическую волю к возобновлению отношений

В России оценили вероятность скорой отмены антироссийских санкций США

Обозреватели Financial Times допустили скорое снятие санкций США с России
#сша
#соглашение
#владимир путин
#президент
#проект
#лидер
#рф
#трамп
Германия может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году
Юрий Самонкин: В этом году мы увидим восстановление отношений РФ и ФРГ
26 февраля 2025, 00:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Победивший на парламентских выборах в Германии лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году, считают некоторые эксперты.
Своим мнением на этот счет поделился президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

«В настоящий момент в Евросоюзе доминирует формат интеллектуальной революции. В этой ситуации лозунги и взгляды Дональда Трампа на глобальное мироустройство, восстановление отношений с Россией, создание экономических сделок, ликвидацию военных конфликтов, решения по вопросам Украины становятся в информационном поле для ряда политиков популярной мантрой», — рассказал Самонкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, Германия является неоднородной страной, имеющей альтернативные позиции. Кроме того, в ФРГ есть политики, которые поддерживают мнение Дональда Трампа на счет Украины.

Эксперт уверен, что уже в этом году в Германии начнут появляться мнения на счет восстановления отношений с Россией.

Так, Самонкин считает, что Мерц сейчас будет продолжать русофобскую линию Шольца, однако уже в течение года изменит тактику, и в итоге он станет умеренным политиком, занимающим двухстороннюю позицию: требовать поставлять оружие Украине, и одновременно с этим выражать готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным о восстановлении экономических отношений, пояснил эксперт.

Читайте также:

В США оценили подход нового канцлера Германии к России

В Германии заявили, что хотят наладить отношения с Россией

Стало известно о явке на парламентских выборах в Германии
#сша
#эксперт
#оружие
#президент
#мнение
#германия
#фрг
#отношения
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Лидеры РФ и США проявили политическую волю к возобновлению отношений
25 февраля 2025, 16:44

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Лидеры России и Соединённых Штатов проявили политическую волю к возобновлению диалога и восстановлению отношений между государствами, которые при предыдущей администрации Белого дома были практически сведены к нулю.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве первоочередных мер по возврату к конструктивному диалогу он назвал нормализацию деятельности дипломатических ведомств России и США на взаимной основе. Именно эти меры и буду обсуждаться на экспертном уровне на предстоящих переговорах, пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, именно тем, что насущные вопросы касаются восстановлению нормального функционирования посольств и устранению препон в работе дипломатов, которые появились при администрации Байдена, обусловлено то, что следующие контакты России и США пройдут по линии министерства иностранных дел.

Читайте также:

Песков оценил заявления Трампа о Зеленском

Песков: Россия никогда не требовала вывода военных НАТО из Восточной Европы

Песков: Путин планирует провести международный телефонный разговор
#сша
#меры
#дмитрий песков
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не быть враждебным плацдармом»: Путин заявил о желании видеть в Украине дружественную страну
Путин заявил о желании видеть в Украине дружественную страну
25 февраля 2025, 15:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Украина не должна использоваться в качестве враждебного плацдарма против России, этого нельзя допустить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» журналисту Павлу Зарубину российский лидер подчеркнул, что Москва не имеет и никогда не имела ничего против того, чтобы Украина сохранила свой суверенитет и государственность.

«Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма», — отметил глава государства.

По словам Путина, он бы очень хотел, чтобы со временем Украина трансформировалась в дружественную России соседнюю страну.

Читайте также:

В Кремле рассказали, доверяет ли Путин американцам

Путин дал оценку идее привлечь Евросоюз к переговорам по Украине

Путин: власть на Украине нужно давать тем людям, которым будет доверять народ
#москва
#россия
#кремль
#украина
#интервью
#лидер
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России оценили вероятность скорой отмены антироссийских санкций США
Американист Дудаков оценил вероятность скорой отмены санкций США против РФ
25 февраля 2025, 13:36

Фото: iStock/designer491

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал, стоит ли ожидать в ближайшем будущем отмены санкций США против России.
«На мой взгляд, всё-таки не стоит торопиться. Я думаю, что для начала мы увидим возобновление работы дипломатических служб: российской — в Америке, американской — в России. Возможно, что всё-таки нашего посла согласуют в США. Это был бы важный шаг на пути нормализации отношений. Плюс Трамп ещё не назначил своего посла в Россию», — рассказал Дудаков в беседе с RT.

По его словам, только после первых результатов начнутся переговоры о возможном смягчении или снятии санкций. Этот процесс может длиться до года, уточнил эксперт. Тем не менее, Дудаков считает, что вероятность смягчения антироссийских санкций вполне существенна.

Специалист отметил, что уже многие американские компании говорят о возвращении на российский рынок, тем самым лоббируют смягчение санкций.

Ранее газета Financial Times писала, что США могут отменить санкции против России.

Читайте также:

Премьер Грузии Кобахидзе назвал историческим решение властей страны не вводить санкции против РФ

Обозреватели Financial Times допустили скорое снятие санкций США с России

Депутат Белик назвал санкции против РФ бессмысленными и вредными для ЕС
#сша
#санкции
#эксперт
#рынок
#страны
#компании
#ес
#рф
#трамп
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле рассказали, доверяет ли Путин американцам
Песков: для восстановления доверия к США нужно пройти серьезный путь
25 февраля 2025, 13:10

Фото: iStock/Sven Loeffler

Россия должна будет пройти большой путь для восстановления доверия к США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, доверяет ли Владимир Путин американцам.
«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия, предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия», — так Песков ответил на вопрос «Газеты.Ru».

Он отметил, что за последние четыре года отношения между Москвой и Вашингтоном сильно пострадали и были разрушены, и быстро эту проблему решить невозможно. Однако в этом направлении планируется большая работа, добавил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин предложил США совместный проект по добыче алюминия в РФ с инвестициями американской стороны в размере 15 миллиардов рублей.

Кроме того, Путин отметил готовность РФ возобновить поставки алюминия в Штаты, продавая по два миллиона тонн. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в российских редкоземельных металлах.

Читайте также:

Путин дал оценку идее привлечь Евросоюз к переговорам по Украине

Путин: рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у экс-главкома ВСУ Залужного

Путин: власть на Украине нужно давать тем людям, которым будет доверять народ
#рейтинг
#сша
#работа
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#проект
#власть
#меры
#отношения
#поставки
#евросоюз
#всу
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате