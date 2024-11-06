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Первые результаты выборов в США: Трамп лидирует в Индиане и Кентукки

AP: Трамп опережает Харрис с отрывом в Индиане и Кентукки
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В штатах Индиана и Кентукки, где завершилось голосование на президентских выборах, по предварительным данным лидирует Дональд Трамп, сообщают AP и Fox News.
В Индиане, где обработаны 9% бюллетеней, Трамп набирает 56% голосов против 41% у действующего вице-президента Камалы Харрис.

В Кентукки, где подсчитано 3% протоколов, Трамп имеет 64% голосов, а Харрис — 34%.



Эти два штата обеспечивают 19 голосов выборщиков, необходимых для достижения общего порога в 270 для победы.

По данным экзитполов CNN, 80% избирателей определились с выбором еще до сентября, а 10% — в последнюю неделю перед голосованием.

Более 70% избирателей выразили недовольство направлением, в котором движется страна, при этом 67% оценивают экономику как слабую, но 64% все же считают, что у нации впереди лучшие времена.

Отношение к кандидатам остается разделенным: у 46% позитивное мнение о Харрис, у 42% — о Трампе, и 8% негативно относятся к обоим. Также почти половина избирателей считает, что взгляды Трампа слишком крайние, а 36% думают так о Харрис.

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#выборы
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Лидерские качества и изменения: за что голосуют сторонники Трампа и Харриc
NBC: поддержка Трампа снизилась, но он набирает популярность у меньшинств
06 ноября 2024, 02:54

Фото: iStock/bizoo_n

Согласно предварительным данным экзитполов компании Edison Research, поддержка Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, снизилась на два пункта по сравнению с 2020 годом, достигнув 46%, передает Reuters.
Его соперницу, вице-президента Камалу Харрис от Демократической партии, поддерживают 48% респондентов, что тоже ниже, чем показатель Джо Байдена в 2020 году (52%).

Женщины, которые составляют 53% электората, стали активнее участвовать в голосовании, тогда как доля избирателей без высшего образования, традиционно поддерживающих Трампа, уменьшилась до 57%.

Экзитпол NBC News показал, что рейтинг Трампа снизился среди белых избирателей (49% против 57% в 2020 году), но вырос среди чернокожих и латиноамериканцев.

По данным экзитпола CNN, около 75% избирателей голосовали в поддержку своего кандидата, а не против оппонента.

Среди качеств, которые респонденты считали важными, сторонники Трампа выделили умение руководить и готовность внесения необходимых изменений, а сторонники Харрис — здравый смысл и лидерские способности.

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#сша
#камала харрис
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Назван победитель выборов США в «пророческом регионе»
NYP: Камала Харрис лидирует на Гуаме, считавшемся предвестником исхода выборов СЩА
06 ноября 2024, 02:35

Фото: iStock/twinsterphoto

Камала Харрис, кандидат от демократов на выборах президента США, обошла Дональда Трампа по голосам на острове Гуам, известном как «пророческий регион», сообщает New York Post.
Несмотря на то, что голоса Гуама не учитываются на национальных выборах, результаты местных выборов часто служат индикатором для социологов, так как с 2004 года остров правильно предсказал победителей всех президентских выборов США.

Выборы в США начались 5 ноября 2024 года, где от демократов баллотируется вице-президент Камала Харрис, а от республиканцев — экс-президент Дональд Трамп.

Однако аналитики воздерживаются от прогнозов, подчеркивая высокую неопределенность итогов.

В ключевых колеблющихся штатах шансы обоих кандидатов примерно равны, что создает напряженность вокруг исхода голосования.

Трамп, комментируя процесс, заявил, что признает поражение, если выборы будут честными, и выразил мнение, что голосование лучше проводить на бумажных бюллетенях для большей надежности.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#голосование
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Колеблющиеся штаты под пристальным вниманием: Трамп сообщает о нарушениях на выборах
Трамп уверен в массовой фальсификации на выборах в Пенсильвании
06 ноября 2024, 01:46

Фото: iStock/Jon Rehg

Кандидат в президенты Америки от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о «массовых фальсификациях» на выборах в Пенсильвании, одном из важнейших колеблющихся штатов.

«Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Правоохранительные органы уже идут!» — написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.
Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося голосования, в котором Пенсильвания с ее 19 голосами выборщиков является стратегически важной для обеих партий.

Ранее Трамп в видеообращении призвал республиканских сторонников оставаться на участках до завершения голосования и не покидать очередей.

Президентские выборы в США проходят по системе выборщиков, и для победы кандидату необходимо заручиться 270 из 538 голосов. Победитель в штате забирает все голоса выборщиков, что делает такие штаты, как Пенсильвания, ключевыми в предвыборной гонке.

В этом году к числу колеблющихся относятся также Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Северная Каролина, где исход выборов остается неопределенным.

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#выборы
#сша
#дональд трамп
#заявление
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В офисе Зеленского пролили свет на будущее скандального «закона о дровах»
Советник Литвин: Зеленский не поддержит «закон о дровах»
06 ноября 2024, 01:37

Фото: iStock/Bastian Weltjen

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Владимир Зеленский не собирается подписывать скандальный «закон о дровах», который ужесточает наказания за хранение дров без документов о законной покупке.
По данным издания «Страна.ua», украинцы могут столкнуться с уголовной ответственностью или штрафами за отсутствие документов на дрова.

Однако, как отметил Литвин, по техническим причинам время для официального ветирования уже прошло.

«Закон о дровах» был принят Верховной радой 10 октября и предполагает, что граждане могут понести наказание за хранение дров без доказательств их легального происхождения.

Украинские СМИ подчеркивают, что, если закон вступит в силу, это может осложнить жизнь многим жителям населенных пунктов без газового отопления, которые зависят от дровяного отопления.

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Сообщения о взрывах на выборах в США: ФБР и спецслужбы снова обвинили Россию
США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и минировании избирательных участков
06 ноября 2024, 01:24

Фото: iStock/donfiore

ФБР во вторник заявило, что угрозы взрывов на избирательных участках в США, якобы поступающие с российских доменов электронной почты, не заслуживают доверия.
Угрозы не имеют доказательной базы, однако по данным американских спецслужб, сообщения о взрывах распространялись в нескольких штатах.

Канал CNN передавал, что в округе Фултон, Джорджия, из-за поступивших предупреждений голосование было временно приостановлено, и два участка эвакуировали на полчаса. Позже участки возобновили работу.

Ранее совместное заявление ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности утверждало, что лица, предположительно связанные с Россией, распространяли видео о фальсификациях на выборах в Джорджии.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США в очередной раз пытаются обвинить Россию во вмешательстве, как это стало «недоброй традицией» перед выборами. Российское посольство в Вашингтоне также подчеркнуло, что обвинения необоснованны.

Москва неоднократно опровергала обвинения США в якобы вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал отсутствие каких-либо фактов.

Тем временем президентские выборы в США проходят в атмосфере острой конкуренции, где ключевую роль играют колеблющиеся штаты — Джорджия, Аризона, Висконсин и другие, где предсказать исход сложно. Демократов представляет вице-президент Камала Харрис, республиканцев — Дональд Трамп.

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#сша
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#голосование
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#дмитрий песков
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Киев отверг переговоры и теперь слабеет без западной помощи, заявили в Турции
dikGAZETE: Запад больше не поддерживает Украину
06 ноября 2024, 00:38

Фото: iStock/ciud

Западные страны больше не в силах поддерживать Украину, утверждает турецкое издание dikGAZETE.
По мнению авторов, киевский режим оказался в беспомощном положении и вынужден насильно отправлять на фронт даже пожилых людей, поскольку бойцов не хватает.

В условиях энергетического кризиса и растущих производственных затрат Запад переключается на собственные проблемы, оставляя Украину без поддержки.

Издание dikGAZETE также указывает, что, если бы украинские власти своевременно пошли на переговоры с Москвой, их позиции были бы сильнее. Однако теперь, даже если переговоры состоятся, Украина будет в невыгодном положении.

В статье подчеркивается, что в начале конфликта Россия была готова к диалогу. Президент Путин 5 ноября напомнил об этом на церемонии вручения верительных грамот, отметив, что Киев отверг взаимоприемлемый договор под влиянием внешних советов.

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#запад
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#киев
#переговоры
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«Пока всё честно»: Трамп назвал условие, при котором признает поражение
Трамп заявил, что уверен в победе, но готов признать поражение
05 ноября 2024, 23:34

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл честно. Об этом сообщает РБК.
«Я очень уверен в своей победе. <...> Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока всё честно», — сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков во Флориде, где проголосовал на выборах..
Как утверждает Трамп, процесс выборов в Америке довольно сложный и проводить их нужно с использованием бумажных бюллетеней. Альтернативным способом может выступить почтовое голосование, отметил кандидат.

Ранее Трамп выразил надежду, что одержит «большую победу» на выборах главы страны. Как считает республиканец, Штаты это большая страна, которая попала в беду и это нужно исправить. Он добавил, что уверен в своих шансах на победу, отметив, что вошел в день выборов «с большим преимуществом».

До этого американист Ярыгин объяснил слова Трампа о поражении на выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#дональд трамп
#голосование
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Увольнение главы МО вызвало массовые протесты в Израиле
Решение Нетаньяху уволить главу МО привело к уличным акциям в Тель-Авиве
05 ноября 2024, 23:19

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Во вторник вечером протестующие заблокировали центральное шоссе Тель-Авива в ответ на увольнение премьером Нетаньяху министра обороны Йоава Галанта.
В соцсети X (ранее Twitter) израильское радио «Галей ЦАХАЛ» опубликовало фото, где видно, как активисты разжигают костры на дороге.

Лидер оппозиции Яир Лапид и другие протестные организации призвали граждан выйти на улицы, выражая несогласие с решением Нетаньяху, особенно в разгар военных действий.

Увольнение связано с утратой доверия между Нетаньяху и Галантом; его место займет глава МИД Исраэль Кац. СМИ также предполагают, что этот шаг усложнит переговоры с ХАМАС о заложниках.

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Нетаньяху отправил в отставку министра обороны и назначил Каца
#мид
#сми
#увольнение
#активисты
#twitter
#переговоры
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Нетаньяху отправил в отставку министра обороны и назначил Каца
05 ноября 2024, 22:30

Фото: iStock/ barbaraaaa

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны страны Йоава Галанта и назначил на его место Исраэля Каца.
О таком решении Беньямин Нетаньяху объявил 5 ноября в своём Телеграм-канале.

«Кризис доверия между мной и министром обороны стал публичным, и этот кризис не позволяет вести войну должным образом», — прокомментировал израильский политик.

Нетаньяху поделился, что об их с Галантом сложностях в поиске решений конфликтов «стало известно врагу» — это стало отягчающим обстоятельством.

Ранее во время атаки Ирана по Израилю Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант находились в подземном штабе, расположенном на территории комплекса министерства обороны в Тель-Авиве. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.

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