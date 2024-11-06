Первые результаты выборов в США: Трамп лидирует в Индиане и Кентукки

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В штатах Индиана и Кентукки, где завершилось голосование на президентских выборах, по предварительным данным лидирует Дональд Трамп, сообщают AP и Fox News.
В Индиане, где обработаны 9% бюллетеней, Трамп набирает 56% голосов против 41% у действующего вице-президента Камалы Харрис.
В Кентукки, где подсчитано 3% протоколов, Трамп имеет 64% голосов, а Харрис — 34%.
Эти два штата обеспечивают 19 голосов выборщиков, необходимых для достижения общего порога в 270 для победы.
По данным экзитполов CNN, 80% избирателей определились с выбором еще до сентября, а 10% — в последнюю неделю перед голосованием.
Более 70% избирателей выразили недовольство направлением, в котором движется страна, при этом 67% оценивают экономику как слабую, но 64% все же считают, что у нации впереди лучшие времена.
Отношение к кандидатам остается разделенным: у 46% позитивное мнение о Харрис, у 42% — о Трампе, и 8% негативно относятся к обоим. Также почти половина избирателей считает, что взгляды Трампа слишком крайние, а 36% думают так о Харрис.
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В Кентукки, где подсчитано 3% протоколов, Трамп имеет 64% голосов, а Харрис — 34%.
Эти два штата обеспечивают 19 голосов выборщиков, необходимых для достижения общего порога в 270 для победы.
По данным экзитполов CNN, 80% избирателей определились с выбором еще до сентября, а 10% — в последнюю неделю перед голосованием.
Более 70% избирателей выразили недовольство направлением, в котором движется страна, при этом 67% оценивают экономику как слабую, но 64% все же считают, что у нации впереди лучшие времена.
Отношение к кандидатам остается разделенным: у 46% позитивное мнение о Харрис, у 42% — о Трампе, и 8% негативно относятся к обоим. Также почти половина избирателей считает, что взгляды Трампа слишком крайние, а 36% думают так о Харрис.
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Мария Моисеева