Названы темы выступления Трампа в Конгрессе

Фото: istockphoto/rarrarorro
Темами будущего выступления американского президента Дональда Трампа в Конгрессе станут разрешение украинского кризиса и «возрождение американской мечты». Об этом журналистам Fox News рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит. Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой», — прокомментировала собеседница.Она также добавила, что заокеанский лидер скажет про необходимость выделения дополнительных средств, чтобы укрепить защиту границы США.
Ранее сообщалось, какое решение Трампа осудили во Франции.
Читайте также:
Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом
Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за перепалку в Белом доме
Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией
Никита Кротов