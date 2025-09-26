Достижения.рф

Трамп поссорился с женой Меланией на борту вертолета

Дональд и Мелания Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания поссорились на борту вертолета. Телеканал Sky News показал видеозапись, на которой супруги сидят друг напротив друга и что-то эмоционально обсуждают.



На кадрах видно, как 55-летняя Мелания качает головой и активно жестикулирует руками. Однако в какой-то момент 79-летний Дональд прерывает первую леди США и направляет в ее сторону указательный палец. Несмотря на напряженный разговор, президентская чета выходит из вертолета вместе, держась за руки. Журналисты засняли их спор, когда борт приземлился в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Владимира Зеленского Еленой в Нью-Йорке на заседании СБ ООН.

Лидия Пономарева

