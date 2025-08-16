Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным на Аляске
Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по итогам переговоров с Владимиром Путиным, сообщил Fox News со ссылкой на журналиста Бретта Байера.
Телеканал Fox News в прямом эфире распространил заявление Байера:
«Нам сообщили, что президент Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером».
Звонки европейским партнёрам последовали сразу после завершения 2-часовой 45-минутной встречи с российским президентом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
Переговоры прошли в формате «три на три»: с российской стороны участвовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. На пресс-конференции Трамп подтвердил планы информировать союзников, заявив, что позвонит президенту Зеленскому и партнёрам по НАТО. При этом он отметил отсутствие полного понимания по урегулированию украинского конфликта.