Трамп заявил о победах США в двух мировых войнах

06 сентября 2025, 00:18

Фото: Istock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания указа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними. Он также подчеркнул военное превосходство страны, утверждая, что США опережают другие государства в военных технологиях на десятилетия.





Выступая в Белом доме, Трамп сделал громкое заявление:





«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними».