Трамп заявил о победах США в двух мировых войнах
Президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания указа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты между ними. Он также подчеркнул военное превосходство страны, утверждая, что США опережают другие государства в военных технологиях на десятилетия.
Выступая в Белом доме, Трамп сделал громкое заявление:
«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними».
Это утверждение прозвучало в контексте подписания указа о возвращении исторического названия военному ведомству — Министерство войны, которое использовалось с 1789 по 1947 год.
Глава Пентагона Пит Хегсет поддержал инициативу президента, но сделал интересное дополнение: он отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выиграли ни одного крупного конфликта. Хегсет пообещал, что обновленное ведомство будет бороться за победы, а не поражения.