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Процедура поверки счетчиков воды в России осталась без изменений. Последние нововведения, упрощающие процесс для граждан, были введены в ноябре прошлого года. Дополнительных изменений в ближайшее время не планируется. Член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ Вадим Егулемов отметил агентству «Прайм», что слухи о новых правилах не соответствуют действительности.
С ноября прошлого года результаты поверок счетчиков автоматически вносятся в государственную систему «Аршин», освобождая собственников от необходимости передавать данные в ресурсоснабжающие организации или ТСЖ.
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«Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось», — уточнил Егулемов.Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов резко раскритиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в содействии демографическому кризису и росту преступности. Филимонов считает, что доступность алкоголя через такие магазины усугубляет проблему алкоголизма в России.
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Мария Моисеева