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Юрист прокомментировал новости об измененях в процедуре поверки счетчиков воды

Юрист Егулемов: новых изменений в поверке счетчиков воды в РФ не планируется
Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

Процедура поверки счетчиков воды в России осталась без изменений. Последние нововведения, упрощающие процесс для граждан, были введены в ноябре прошлого года. Дополнительных изменений в ближайшее время не планируется. Член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ Вадим Егулемов отметил агентству «Прайм», что слухи о новых правилах не соответствуют действительности.
С ноября прошлого года результаты поверок счетчиков автоматически вносятся в государственную систему «Аршин», освобождая собственников от необходимости передавать данные в ресурсоснабжающие организации или ТСЖ.

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«Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось», — уточнил Егулемов.
Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов резко раскритиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в содействии демографическому кризису и росту преступности. Филимонов считает, что доступность алкоголя через такие магазины усугубляет проблему алкоголизма в России.

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#жкх
#данные
#сми
#счётчики
Россияне за сутки скупили кефир, который пьет президент России
06 мая 2025, 07:28

Фото: iStock/Stephen Shannon

Российский народ продемонстрировал небывалое единство и любовь к своему лидеру Владимиру Путину буквально за считанные часы. После выхода документального фильма, в котором президент с удовольствием делится своими гастрономическими предпочтениями, россияне бросились скупать тот самый кефир, которым глава государства угощал журналистов. Об этом пишет «‎kp.ru».
Продукт производства рязанской компании «ЭкоВакино» внезапно исчез с магазинных полок по всей стране. Еще накануне субботы заветная бутылочка стояла почти в каждом магазине, однако уже днем в понедельник любители здорового питания ринулись приобретать легендарный напиток.

Ироничный комментарий продавца одного из супермаркетов прозвучал особенно остро: «Осталась лишь ряженка, которую, кстати, тоже скоро сметут». Ведь известно, что президент России весьма уважительно относится и к этому молочному напитку.

Сам фильм стал настоящей откровенностью, позволив заглянуть за кулисы жизни лидера огромной державы. Как признался сам Владимир Владимирович, работа главы государства сопряжена с рядом бытовых неудобств, включая нехватку времени на общение с близкими людьми.

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#фильм
#журналист
#президент
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Российский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в спивающихся россиянах
Филимонов: владельцев алкомаркетов можно назвать соавторами алкогольного терроризма
06 мая 2025, 06:31

Фото: iStock/rivermartin

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов резко раскритиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в содействии демографическому кризису и росту преступности. Филимонов считает, что доступность алкоголя через такие магазины усугубляет проблему алкоголизма в России, сообщает РБК.
Филимонов отметил в интервью изданию, что алкомаркеты способствуют увеличению потребления спиртного, что ведет к социальной и демографической деградации. Владельцы этих магазинов играют роль соучастников в распространении алкогольной зависимости, которая негативно сказывается на обществе.

По его словам, владельцы алкомаркетов «являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».

С 1 марта в Вологодской области введены ограничения на продажу алкоголя: в будние дни его можно купить только с 12:00 до 14:00, чтобы сократить доступность спиртного.

22 апреля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин указал, что алкоголь следует продавать в закрытых отделах, куда не будут пускать несовершеннолетних лиц. Эксперт считает, что алкогольную продукцию вовсе не стоит лишний раз показывать детям

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#губернатор
#магазины
#ограничения
#георгий филимонов
#алкоголь
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Россиянам раскрыли, почему между майскими праздниками не будет выходных
Депутат Нилов: дополнительные выходные между майскими станут ударом по экономике РФ
06 мая 2025, 06:20

Фото: iStock/Madhourse

Введение дополнительных выходных между майскими праздниками создаст серьезную нагрузку на бюджет страны и негативно скажется на экономике РФ, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Он отметил в разговоре с РИА Новости, что текущая практика переносов праздничных дней уже учитывает пожелания граждан.
Нилов подчеркнул, что вопрос о переносе праздников обсуждается в России уже два десятилетия, с тех пор как появились продолжительные выходные на Новый год.

«Я проводил эксперимент, спрашивал мнение относительно продолжительных выходных. На Новый год абсолютное большинство за то, чтобы они сохранились. Что касается майских праздников, то правительство переносами реализует свое право, максимально учитывает пожелания граждан для того, чтобы майские праздники были продолжительны», — указал он.
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Депутат считает, что необходимости в новых законодательных изменениях нет, учитывая экономическую ситуацию и рынок труда. Дополнительные выходные только усилят финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней и организации.

В этом году многие россияне брали отпуска на три рабочих дня между майскими праздниками или договаривались с работодателями о гибком графике. Нилов призвал к лояльности работодателей и эффективному использованию существующих переносов для удовлетворения запросов граждан.

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«Какие авто купить будет выгодно?»: Финансист перечислила машины, которые вот-вот упадут в цене
Финансист Ермилова: автомобили Haval, Belgee, Chery и Exeed станут дешевле
06 мая 2025, 05:26

Фото: iStock/SIphotography

Автомобили в России продолжают расти в цене, но некоторые модели доступны со значительными скидками, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Ермилова пояснила, что с 1 мая изменение методики расчета утилизационного сбора приведет к подорожанию отдельных моделей на 25% к концу года, а в среднем цены вырастут на 10-20%.

Однако на фоне общего роста цен некоторые автомобили становятся дешевле. В 2024 и 2025 годах скидки коснулись Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro, а также Exeed TXL.

Финансист отметила, что дилеры активно снижают цены на китайские машины. Сейчас на складах накопилось около 500 тысяч китайских машин, и продавцы предлагают скидки до полумиллиона рублей на часть брендов. Наиболее выгодные предложения можно найти на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo.

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#скидки
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Россиянам объявили средний размер пенсии в стране
Соцфонд: средний размер пенсии в РФ составляет 23 тысячи рублей
06 мая 2025, 04:57

Фото: iStock/mars58

Средняя пенсия в России на начало 2025 года достигла 23 175 рублей за месяц. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости.
«Средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года», — говорится в сообщении фонда.
На 1 января 2025 года в системе Социального фонда числится более 41 миллиона пенсионеров. Из них около 33,4 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной украсить новые банкноты изображениями городов-героев Великой Отечественной войны, включая Одессу и Киев. Депутат считает, что такие купюры станут уроком истории и укрепят гражданскую идентичность.

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#пенсионеры
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