Стало известно, почему Киев продолжает срывать попытки урегулирования
Политолог Баширов: Украина терактом на Крымском мосту хотела сорвать переговоры
Украина пыталась сорвать мирные переговоры с помощью теракта на Крымском мосту. Так считает профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.
Утром 18 августа в ЦОС ФСБ России заявили о предотвращении попытки подрыва Крымского моста. Отмечалось, что украинские спецслужбы использовали автомобиль, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности. Машина попала в Россию из Украины через несколько стран. Предполагалось, что автомобиль будет передан другому водителю, который должен был проехать в Крым через мост, не зная о том, что его используют в качестве смертника.
«Украинцы хотят вывести из себя наше руководство и подставить Трампа. Они же хотели это сделать ровно сегодня, в преддверии встречи Зеленского и Трампа. И вот к этому моменту всё должно было уже случиться. СМИ должны были всё это в картинках показать. Это не провокация, это попытка теракта», — заявил Баширов в беседе с Life.ru.
Политолог полагает, что Киев заинтересован в прекращении переговоров, поскольку предлагаемые условия не соответствуют интересам Великобритании. Он считает, что после начала мирного процесса США и Россия могут объявить о совместных экономических проектах, которые нанесут серьёзный ущерб экономике Великобритании.