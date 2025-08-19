Стало известно, почему Киев продолжает срывать попытки урегулирования

19 августа 2025, 00:16

Политолог Баширов: Украина терактом на Крымском мосту хотела сорвать переговоры

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украина пыталась сорвать мирные переговоры с помощью теракта на Крымском мосту. Так считает профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.





Утром 18 августа в ЦОС ФСБ России заявили о предотвращении попытки подрыва Крымского моста. Отмечалось, что украинские спецслужбы использовали автомобиль, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности. Машина попала в Россию из Украины через несколько стран. Предполагалось, что автомобиль будет передан другому водителю, который должен был проехать в Крым через мост, не зная о том, что его используют в качестве смертника.







«Украинцы хотят вывести из себя наше руководство и подставить Трампа. Они же хотели это сделать ровно сегодня, в преддверии встречи Зеленского и Трампа. И вот к этому моменту всё должно было уже случиться. СМИ должны были всё это в картинках показать. Это не провокация, это попытка теракта», — заявил Баширов в беседе с Life.ru.