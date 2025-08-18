На Украине заявили о готовности фактически признать контроль РФ над новыми регионами

18 августа 2025, 23:33

WSJ: Киев допустил признание фактического контроля РФ над новыми регионами

Фото: iStock/3dmitry

Украинские власти готовы рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами. Однако Киев отказывается предоставлять РФ юридическое признание этих территорий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).





Издание утверждает, что информация поступила от источников в европейских и украинских правительственных кругах.





«Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, (...) но не готова предоставлять России юридическое признание», — отмечается в публикации.