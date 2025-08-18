На Украине заявили о готовности фактически признать контроль РФ над новыми регионами
WSJ: Киев допустил признание фактического контроля РФ над новыми регионами
Украинские власти готовы рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами. Однако Киев отказывается предоставлять РФ юридическое признание этих территорий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Издание утверждает, что информация поступила от источников в европейских и украинских правительственных кругах.
«Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, (...) но не готова предоставлять России юридическое признание», — отмечается в публикации.Иными словами, Киев не намерен закреплять признание территорий де-юре.
Ранее сообщалось, что президент США Трамп окончательно закрыл вопрос о членстве Украины в НАТО, официально отказав Киеву. Американский лидер сообщил о своём решении во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Он также объявил, что вопрос недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс обсуждался задолго до президента России Владимира Путина.